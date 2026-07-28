ANTT/Divulgação BR-381/MG

Os pedágios da BR-381 vão sofrer um reajuste nas praças administradas pela concessionária Nova 381. A medida foi aprovada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta última segunda-feira (27).

De acordo com a publicação, o reajuste será de 4,37% e entra em vigor a partir do dia 6 de agosto.

O reajuste já estava previsto no contrato de concessão e considera a inflação acumulada entre o período entre julho de 2025 e junho de 2026, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Ao todo, cinco praças de pedágios vão sofrer as alterações. Elas estão localizadas em Caeté, em João Monlevade, em Jaguaraçu, em Belo Oriente e em Governador Valadares.

Para veículos de passeio, esses são os valores nas respectivas praças:

Caeté: R$ 16,20

João Monlevade: R$ 13,40

Jaguaraçu: R$ 15,70

Belo Oriente: R$ 12,60

Governador Valadares: R$ 13,20

Para outros tipos de veículos, os valores variam de acordo com o número de eixos.

A concessionária informou que a arrecadação do pedágio é destinada à execução das obrigações previstas no contrato além de investimentos em infraestrutura, obras de melhoria, conservação, recuperação do pavimento, ampliação da capacidade da rodovia, atendimento operacional 24 horas e ações voltadas à segurança viária.

BR-381

A BR-381 é uma rodovia federal que liga os estados do Espírito Santo e São Paulo, cortando o estado de Minas Gerais.

Ao todo, ela possui um cerca de 1,1 mil quilômetros de extensã o, e é dividida em trechos administrados por diferentes empresa.

No trecho que liga o estado de São Paulo a capital mineira, ela é chamada de Fernão Dias, e é considerado um dos pontos mais importantes da via.

A Nova 381 administra cerca de 303 quilômetros da via, trecho todo localizado no território de Minas Gerais, entre Belo Horizonte e Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.

O trecho é conhecido como "Rodovia da Morte" por causa do alto registro de acidentes e traçado sinuoso de pista simples.





