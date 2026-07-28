Reprodução/X Acidente com ônibus de trabalhadores deixa 2 mortos em Piumhi

Dois motoristas morreram em uma batida entre um ônibus que transportava trabalhadores e uma carreta na MG-050, perto da Ponte das Araras, em Piumhi, Minas Gerais, na noite desta segunda-feira (27). O coletivo levava aproximadamente 28 passageiros.

Pelo menos quatro pessoas foram encaminhadas para atendimento hospitalar em Piumhi, segundo o primeiro balanço divulgado por equipes que acompanharam a ocorrência. Outros ocupantes foram avaliados no local. A quantidade total de feridos e o estado de saúde dos pacientes ainda não foram atualizadas.

O grupo voltava da Usina São Manoel, no interior de São Paulo, e seguia para Minas Novas, Minas Gerais, onde parte dos passageiros mora. A regularidade do transporte e a responsabilidade da empresa vão ser apuradas.

Relatos iniciais indicam que a carreta perdeu a linha de deslocamento na ponte antes da batida. A causa, porém, será definida pela perícia e pelo levantamento da Polícia Militar Rodoviária.

O trecho ficou totalmente interditado nos dois sentidos durante o resgate, a retirada dos veículos e o trabalho pericial. Atenderam a ocorrência o Corpo de Bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a Polícia Militar Rodoviária e equipes da concessionária.

A identificação das vítimas não havia sido divulgada por nenhum dos órgãos até o momento. Também não foram informados o nome da transportadora.