Divulgação/PMPR Viatura da Polícia Militar do Paraná

Uma mulher telefonou para a Polícia Militar de dentro do banheiro de um apartamento em Toledo, Paraná, por volta das 3h30 (horário de Brasília) de sábado (25). Ela relatou que o companheiro a impedia de deixar o imóvel. O homem foi preso e levado à delegacia.

Os policiais foram até o condomínio indicado, mas precisaram da ajuda de moradores para localizar o apartamento. Os ocupantes não atenderam aos primeiros chamados. O homem abriu a porta quando a equipe anunciou que entraria no imóvel.

Separada do suspeito, a mulher contou que o relacionamento durava havia alguns meses e era marcado por episódios de violência psicológica. Naquela madrugada., segundo o depoimento, o companheiro a segurou pelos braços, trancou a porta e bloqueou os meios de comunicação após descobrir que a polícia havia sido chamada.

A vítima não apresentava ferimentos aparentes. Ela manifestou interesse em representar criminalmente contra o suspeito e recebeu orientação sobre as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha.

O homem foi preso pela Polícia Militar. Ele e a mulher foram encaminhados à unidade da Polícia Civil em Toledo para o registro da ocorrência.