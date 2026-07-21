PRF DIVULGAÇÃO Cães acham droga na Dutra





Uma operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na apreensão de quase 10 quilos de drogas na madrugada desta terça-feira (21), na Via Dutra (BR-116), na altura da Serra das Araras, em Piraí, no Sul Fluminense. Uma passageira de um ônibus interestadual foi presa em flagrante por tráfico de drogas.

A ação ocorreu por volta da 1h30, durante a Operação Canis Pugnax, com apoio do Grupo de Operações com Cães (GOC-RJ).

O ônibus fazia o trajeto entre São Paulo (SP) e Vitória (ES) quando foi abordado no km 233 da rodovia.

Durante a fiscalização do bagageiro, os cães farejadores Cacau, Corona e Serena indicaram a presença de drogas em uma das malas transportadas.

Após identificar a proprietária da bagagem, os policiais abriram a mala e encontraram cinco tabletes com substâncias semelhantes à pasta base de cocaína e ao crack.

Enquanto isso, outra equipe revistava o interior do coletivo. A passageira afirmou não possuir bagagem de mão, mas os agentes localizaram uma segunda mala escondida sob um edredom ao lado de sua poltrona. Dentro dela havia outros cinco tabletes das mesmas substâncias.

Segundo a PRF, foram apreendidos 4,99 quilos de pasta base de cocaína e 4,98 quilos de crack, totalizando aproximadamente 10 quilos de entorpecentes.

A mulher confessou aos policiais que receberia dinheiro para transportar a droga. Conforme seu depoimento, a carga foi entregue a ela na região da Barra Funda, em São Paulo, e deveria ser levada até a Rodoviária de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.

A suspeita foi presa em flagrante e encaminhada para a 94ª Delegacia de Polícia (Piraí), onde o caso foi registrado.