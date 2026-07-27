Divulgação / Governo de SP Aplicativo do Poupatempo

O Poupatempo é um serviço de atendimento ao cidadão paulistano, criado pelo Governo do Estado de São Paulo, que reúne diferentes serviços públicos em apenas um lugar. Somente através do portal ou aplicativo, são mais de 4 mil serviços disponíveis fornecidos à população.

As plataformas digitais do Poupatempo são alguns dos canais digitais essenciais para o atendimento do cidadão de São Paulo, e permitem que serviços sejam feitos na palma da mão, de forma simples, rápida e segura, sem filas. Os canais digitais apresentam serviços como a emissão de documentos, consulta de informações, regularização de pendências e acompanhamento de solicitações.

Confira alguns dos serviços que podem ser realizados de forma inteiramente online:

Atestado de Antecedentes Criminais (com emissão imediata): Para quem precisa apresentar o documento em processos seletivos, contratações ou cadastros. O Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt permite que o documento seja emitido de forma gratuita e instantânea pelo portal ou aplicativo do Poupatempo, sendo necessário somente que o cliente informe seus dados pessoais e faça o download do documento em PDF, já na hora.

Negociação de débitos da Sabesp: Clientes com contas de água em atraso também encontram uma alternativa para regularizar a situação; através dos canais digitais, é possível consultar débitos, emitir segunda via de faturas e realizar acordos/ parcelamentos de dívidas.





Consulta gratuita de protestos em cartórios: O cidadão pode verificar gratuitamente a existência de protestos em seu nome, antes de fechar negócios, solicitar crédito ou alugar um imóvel através da parceria com o Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil (IEPTB-SP); o serviço permite consultas em tempo real nos cartórios do Estado de São Paulo mediante a informação do CPF ou CNPJ, diretamente pelo ambiente digital do Poupatempo.

Recursos de multas do Detran-SP: Para motoristas também é possível resolver problemas relacionados a infrações de trânsito sem sair de casa; Por meio do portal e aplicativo do Poupatempo, é possível protocolar a Defesa Prévia ou apresentar recurso em primeira instância (JARI), anexando a documentação necessária de forma digital, além disso, é possível acompanhar o processo e o resultado do julgamento também pela plataforma.



Esses e muitos outros serviços fornecidos podem ser conferidos através da plataforma digital do Poupatempo.