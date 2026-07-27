O corredor Júlio Barreto, de 50 anos, morreu após passar mal logo depois de concluir a SP City Marathon, realizada neste domingo (26), em São Paulo.
Segundo uma publicação da organização nas redes sociais, ele passou mal logo após cruzar a linha de chegada e perdeu a consciência. O atleta foi socorrido pela equipe médica do evento, reanimado e encaminhado a um hospital, mas não resistiu.
Em nota, a organização informou que toda a equipe e os voluntários se solidarizam com os familiares e amigos de Júlio Barreto.
"Neste momento, o que nos cabe é respeito, silêncio e acolhimento. Que a família encontre conforto. Nosso mais sincero sentimento de pesar." Publicação da organização
Ele fazia parte do grupo Vila Leopoldina Road Runners, que divulgou uma nota pública se despedindo do colega e parceiro.
"Hoje, nossos treinos seguem mais silenciosos, mas a história de Júlio Barreto continuará fazendo parte do Vila Leopoldina Road Runners. É com imensa tristeza que recebemos a notícia de seu falecimento.
Hoje nos despedimos de alguém que compartilhou treinos, desafios e conquistas, deixando sua marca entre todos nós.
Que Deus conceda força e conforto aos corações enlutados, e que sua lembrança permaneça viva por meio de tudo o que construiu e inspirou."
A 10ª edição da SP City Marathon reuniu mais de 32 mil participantes nas provas de maratona (42,2 km) e meia-maratona (21,1 km). A largada ocorreu na Praça Charles Miller, no Pacaembu, e terminou no Jockey Club de São Paulo, na zona sul da capital.
Barreto vai ser velado no Cemitério da Lapa, na Zona Oeste de São Paulo, entre 10h e 14h desta segunda-feira (27).
Leia a íntegra da nota da SP City Marathon: