O corredor Julio Barreto morreu no último domingo (26).
Reprodução/ Redes Sociais
O corredor Julio Barreto morreu no último domingo (26).

O corredor Júlio Barreto, de 50 anos, morreu após passar mal logo depois de concluir a SP City Marathon, realizada neste domingo (26), em São Paulo.

Segundo uma publicação da organização nas redes sociais, ele passou mal logo após cruzar a linha de chegada e perdeu a consciência. O atleta foi socorrido pela equipe médica do evento,  reanimado e encaminhado a um hospital, mas não resistiu.

Em nota, a organização informou que toda a equipe e os voluntários se solidarizam com os familiares e amigos de Júlio Barreto.

"Neste momento, o que nos cabe é respeito, silêncio e acolhimento. Que a família encontre conforto. Nosso mais sincero sentimento de pesar." Publicação da organização


Ele fazia parte do grupo Vila Leopoldina Road Runners, que divulgou uma nota pública se despedindo do colega e parceiro.

"Hoje, nossos treinos seguem mais silenciosos, mas a história de Júlio Barreto continuará fazendo parte do Vila Leopoldina Road Runners. É com imensa tristeza que recebemos a notícia de seu falecimento.

Hoje nos despedimos de alguém que compartilhou treinos, desafios e conquistas, deixando sua marca entre todos nós.

Que Deus conceda força e conforto aos corações enlutados, e que sua lembrança permaneça viva por meio de tudo o que construiu e inspirou."

A 10ª edição da SP City Marathon reuniu mais de 32 mil participantes nas provas de maratona (42,2 km) e meia-maratona (21,1 km). A largada ocorreu na Praça Charles Miller, no Pacaembu, e terminou no Jockey Club de São Paulo, na zona sul da capital. 

Barreto vai ser velado no Cemitério da Lapa, na Zona Oeste de São Paulo, entre 10h e 14h desta segunda-feira (27).

Leia a íntegra da nota da SP City Marathon:


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