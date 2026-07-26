Reprodução/ Redes Sociais de Kira Kira Cousins e bebê reborn

Kira Cousins, uma escocesa de 23 anos, tornou-se notícia internacional e ganhou diversas manchetes após enganar seus familiares e o então namorado com uma gravidez falsa. Segundo o jornal britânico The Mirror, a ex-funcionária de supermercado chegou a usar uma barriga falsa por meses, além de compartilhar imagens de ultrassom e até organizar uma festa luxuosa de “chá revelação”.

No final de sua suposta gestação, a moradora de Airdrie, na Escócia, apresentou uma boneca no estilo bebê reborn como se fosse sua filha recém-nascida, e a batizou como Bonnie-Leigh Joyce.

Agora, durante uma entrevista para o jornal Mirror, Kira falou publicamente sobre o caso pela primeira vez, e admitiu que o que fez foi errado, mas não sabia como contar ao ex-namorado Jamie Gardner sobre a mentira:

“Eu não conseguia contar para ele. Eu realmente perdi uma criança. Tentei contar quando perdi o bebê pela primeira vez. Ainda tenho mensagens no meu celular dizendo: ‘Jamie, precisamos sentar e conversar’, mas eu não conseguia falar com ele sobre nada. Posso admitir e dizer: ‘Não, eu não deveria ter usado uma boneca’, mas, ao mesmo tempo, ninguém sabe como era o nosso relacionamento.”

Jamie afirmou que realmente acreditava ter se tornado pai e insistiu que não teria continuado no relacionamento se soubesse que sua “filha” era uma boneca. “Para ser honesto, não tenho a menor ideia do que realmente aconteceu.”, ele concluiu durante a entrevista.

Reprodução/ The Mirror Kira Cousinsem seu chá revelação





A jovem manteve uma longa mentira, que durou vários meses, publicando fotos de presentes que havia ganhado para a bebê, além de postar imagens de diversas roupinhas que tinha comprado. Em algumas das imagens, ela chegou a postar um carrinho e uma cadeirinha de carro no valor de £1.000.

Imagem de criança gerada por IA

Na mesma publicação, Kira também postou além imagens supostamente geradas por inteligência artificial, onde o “bebê” aparece mexendo dentro de sua barriga. Ela também escreveu sobre consultas médicas e chegou a afirmar que exames pré-natais haviam detectado um defeito cardíaco.

Segundo Kira, ela deixou Jamie acreditar na farsa por medo de contar a verdade, deixando a mentira “sair do controle”.

“Acho que houve um pouco de medo e choque também. Eu já tinha passado por isso sozinha. Como você conta a alguém que já enfrentou tudo isso por conta própria?”. Em outro momento, ela contou que Jamie inicialmente não queria o bebê, mas depois mudou de ideia, o que a deixou ainda mais confusa: “Antes de tudo isso, nós também tínhamos brigado e foi bem ruim. Ele não queria o bebê no começo e acho que isso não ajudou. Ele passou de ‘não quero’ para ‘ok, vamos realmente ter’, e depois para querer o bebê.”





A descoberta

Quando chegou o dia de “dar à luz”, Kira afirmou aos familiares que a bebê havia nascido com 2,4 kg. Pouco tempo depois, ela apresentou a “filha” para todos; com o decorrer dos dias, os parentes mais jovens da família começaram a desconfiar da situação, uma vez que nunca tinham ouvido o bebê chorar e Kira não permitia que ninguém a segurasse.

Durante uma viagem de carro com parentes de Jamie, crianças da família chegaram a alegar que a Bonnie-Leigh Joyce era uma boneca.

Quem descobriu a farsa foi a mãe de Kira, que encontrou a boneca escondida no quarto da filha em outubro. Quando foi descoberta, Kira chegou a mandar uma mensagem para o ex-namorado, afirmando que Bonnie-Leigh havia morrido.

A escocesa afirmou que acabou sendo forçada a confessar a Jamie sobre a mentira depois de alguns dias depois, a revelação abalou o relacionamento. “Ele disse: ‘Você é uma psicopata’ e saiu. Essa foi a última vez que nos vimos”, desabafou Kira. Jamie, no entanto, afirma que quando descobriu a verdade não foi ela quem havia lhe contado.

Kira questionou os familiares e amigos próximos, perguntando se eles realmente não perceberam que o bebê era, na verdade, uma boneca; e afirma: “Se não perceberam, foram estúpidos”, disse.

Depois que o escândalo veio à tona, Kira afirma ter falado com o ex-namorado, mas também diz que a situação é estranha, que ela não consegue entender ao certo como eles se sentem. Ela também revelou que desistiu de participar de um documentário sobre o escândalo temendo pela forma como ela seria retratada.

Jamie, que se recusou a participar do programa, declarou: “Quero ficar o mais longe possível dela. Só quero seguir em frente com a minha vida.”

As desculpas

Kira não havia se manifestado sobre o caso desde seu acontecimento, até que publicou em suas redes sociais um texto onde se desculpava a todos pela mentira, nesta terça-feira (21). Na publicação, a escocesa dizia:

"Eu falsifiquei ultrassons, mensagens, uma história inteira de parto e agi como se a boneca fosse um bebê de verdade. Eu sei como é ruim, eu estraguei tudo. Eu simplesmente não sabia como parar depois que comecei."

Ela se estendeu, afirmando que não tinha uma desculpa adequada e que “não estava com a cabeça no lugar”, mas sabe que o que fez não é aceitável. “Sinto muito. Vocês estiveram lá por mim durante tudo. Vocês choraram lágrimas de felicidade, me apoiaram, me levaram a lugares, acreditaram em tudo o que eu disse. Vocês não mereciam ser enganados daquele jeito. Nenhum de vocês merecia. Todos que vieram à revelação do sexo do bebê, todas as pessoas que me deram presentes ou apoio. Eu estraguei tudo e magoei muita gente.", finaliza.

