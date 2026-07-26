Reprodução/Bombeiros da Gironda (SDIS 33) Bombeiros estão combatendo as chamas nessa região há quatro dias, no sudoeste da França.

Há quatro dias a cidade ao sul da França, na região de Bordeaux, sofre com o avanço de um incêndio florestal que alcança grandes proporções. As autoridades locais emitiram alerta de alto grau de periculosidade e a cidade está sob evacuação neste domingo (26). As altas temperaturas que acometem o a região combinado a ações humanas serviram de faísca para a situação crítica.

As rajadas de ventos tem sido o combustível natural para área afetada de Gironde (sudoeste da França), conhecida pelas vastas florestas de pinheiros e que neste período se encontram mais ressecadas, ser palco inflamável.

Reprodução/Bombeiros da Gironda (SDIS 33) Bombeiros da região de Bordeaux (departamento da Gironda, na França), combatendo o fogo nesta madrugada de domingo (26)





Nesse cenário, as chamas acabaram por chegar muito próximo as áreas residenciais logo no início da tarde, o que forçou as equipes de salvamento e policiamento a iniciar protocolo de evacuação imediata para garantir a segurança dos moradores.

Contigente emergencial

Dada a rapidez e a gravidade do incêndio, um grande número de serviços de emergências foram mobilizados. Conforme informações iniciais da Reuters e jornal Le Monde, o panorama de combate ao fogo é muito desfavorável.

Em publicação oficial do corpo de bombeiros do departamento da Gironda, na França, a corporação revela o grau do enfrentamento: "A luta continua neste confronto feroz", destacou o Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Gironde (SDIS 33).





A brigada de combate conta com apoio de aviões-tanque, que sobrevoam a região com água e retardantes químicos e despejam por cima das copas das árvores. Porém, esse método tem sido comprometido pela fumaça densa e escura, que reduz consideravelmente a visibilidade, tornando a operação duplamente arriscada.





Combate duro

Segundo a corporação de salvamento local, o trabalho segue intenso e initerrupto, num clima predominantemente seco, o que dificulta o controle dos principais focos . As chamas seguem se espalhando rapidamente pela floresta da região, o que tem surpreendido as equipes que trabalham no local para conter a crise.

Reprodução/Bombeiros da Gironda (SDIS 33) Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Gironde realizou forte operação para conter as chamas





A SDIS 33 registrou nesta sexta-feira (24), um fenômeno meteorológico chamado Nuvens Pirocumulonimbus, na região. Uma nuvem monstruosa que se formou devido às condições climáticas críticas e explicam como isso ocorreu:

O incêndio atingiu um nível de energia suficiente para gerar dinâmicas extremas: nuvens pirocumulonimbus (uma verdadeira tempestade de fogo), ventos violentos, redemoinhos de fogo e uma propagação de fogo particularmente forte. Diante de uma situação tão intensa, decisões operacionais e evacuações sem precedentes, dimensionadas para a magnitude do fenômeno observado, tiveram que ser tomadas para proteger a população e os socorristas e limitar as consequências do incêndio. Incêndios extremos estão sobre nós. Cabe a nós compreendê-los para melhor antecipá-los. Corpo de Bombeiros da Gironda, França.





Nota oficial da prefeitura

A Prefeitura da Gironde, principal região afetada, disse que todos os recursos humanos e logísticos disponíveis foram direcionados para brecar o avanço do fogo. Em nota oficial, a prefeitura foi categórica:

Nossa prioridade absoluta é a proteção da vida. Orientamos de forma expressa que nenhum residente tente retornar às suas casas até que a área seja declarada totalmente segura. Governo local





Segundo o governo local, f oram montados rapidamente abrigos provisórios em centros comunitários e ginásios esportivos dos municípios vizinhos, com objetivo de acolher as famílias que deixaram a cidade evacuada.

As autoridade emitiram alertas oficiais inclusive para moradores de cidades mais distantes, que mesmo não estando sob risco de evacuação, foram orientados a manter portas e janelas fechadas, dada à queda acentuada na qualidade do ar.

Reprodução/Bombeiros da Gironda (SDIS 33) A França tem enfrentado essa intensa onda de incêndios florestais por cerca de duas semanas - julho de 2026.









Segundo as equipes de resgate e meteorologistas, as próximas horas são decisivas. A expectativa é que as temperaturas caiam e reduza a incidência de ventos na região com o avançar das horas na madrugada. A esperança é que o solo resfrie para as equipes trabalharem com mais eficácia no combate aos focos de fogo.

O estado, especialmente o sudoeste da França, mantém o alerta máximo e por tempo indeterminado sobre os incêndios florestais e ondas de calor extremo.