Divulgação/CBSC Moto pilotada por jovem de 20 anos colidiu contra o guard-rail, em Santa Catarina.

Um acidente fatal aconteceu com casal morador de Tubarão (SC) que transitavam pela rodovia BR-101 , neste sábado (25). O fato ocorreu quando os dois se deslocavam para participar da tradicional Romaria dos Motociclistas, no município de Içara (SC). O condutor faleceu ainda no local e a garupa foi levada com ferimentos graves ao hospital, mas não resistiu.

O acidente interrompeu parcialmente o tráfego no trecho próximo durante o socorro médico . Conforme informações dos portais locais ND Mais e Folha Regional, o jovem casal participaria da missa às 15h, na Basílica Santuário Sagrado Coração Misericordioso de Jesus.

Segundo informações preliminares, a motocicleta colidiu com outra moto e em seguida, bateu contra o guarda-corpo que fica nas extremidades laterais da via. As circustâncias exatas do acidente ainda não foram levantadas pelas autoridades e está sob investigação.

Reprodução/Google Maps Local do acidente que vitimou o casal





Vítimas do acidente

O condutor da motocicleta Suzuki identificado como Cristhian Bittencourt faleceu no local e sua namorada, Maria Eduarda, recebeu socorro inicial no local e se encontrava em estado grave. Ela foi encaminhada para o hospital, mas faleceu pouco tempo depois.

O jovem casal era conhecido na cidade de Tubarão e viajava integrado a grup o que se reunia com frequência para participar de eventos religiosos e culturais voltados ao motociclismo na região do sul de Santa Catarina.

A s demais vítimas que estavam numa motocicleta Yamaha foram encaminhadas com ferimentos nos membros inferiores e superiores para o hospital e apresentaram forte instabilidade emocional. Até o momento não hpa informações do estado de saúde que se encontram.





Caso sob investigação

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) do estado atendeu a ocorrência, controlou o fluxo na via, fez o boletim de ocorrência e realizou os primeiros levantamentos periciais necessários para elucidar a dinâmica do acidente.

O trânsito na BR-101 chegou a ficar parcialmente congestionado até a retirada das duas motos da rodovia e a finalização do trabalho dos peritos no local.

Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) para realização de procedimentos legais de identificação. Amigos próximos, comunidade local e membros de diversos motoclubes da região prestaram homenagens as vítimas e lamentaram a perda trágica.

As autoridades policiais que cuidam da ocorrência devem emitir laudo pericial definitivo nos próximos dias que vão trazer à luz esclarecimentos sobre as todas as circunstâncias que envolveram o acidente.