Reprodução/ Redes sociais de Cailen Waddell Elizabeth Waddel durante uma viagem

Elizabeth Waddel, de 44 anos, desapareceu sem deixar rastros durante uma viagem à São Jorge, capital da ilha de Granada, localizada no Caribe. Segundo a Força Policial Real de Granada, Liz, como é conhecida, foi vista pela última vez na quarta-feira (22), por volta de 20h, na praia de Grand Anse, famosa por suas águas cristalinas e areia branca.

O jornal Daily Mail afirma que a polícia local não divulgou outras informações sobre as circunstâncias do desaparecimento, mas as autoridades divulgaram cartazes de “pessoa desaparecida”, pedindo que frequentadores da região (como pescadores, operadores de barcos e moradores da costa de Granada) relatem qualquer possível avistamento ou informação sobre o paradeiro de Elizabeth. Por enquanto, não está claro o porquê de ela viajar sem o marido e nem o que fazia em Granada.

Marido faz apelo para que encontrem a esposa

Segundo o cartaz, Waddell tem 1,65m de altura e cabelo curto e loiro, mas a imagem estampada representava Liz com o cabelo tingido de rosa.





O marido de Elizabeth, Cailen Waddell- que atualmente atua como gerente de Parques, Recreação e Recursos Culturais na cidade de Cary- compartilhou a fotografia em seu Facebook, e fez um pedido desesperado à seus amigos e familiares; no post, ele escreveu:

Amigos do Facebook. Minha esposa Liz está desaparecida em Granada. Se algum de vocês tiver conexões com a ilha, poderiam, por favor, compartilhar o seguinte com seus contatos lá? Cailen Waddell, marido de Elizabeth Waddell





Além deste apelo, Cailen também escreveu: “Não espero nada menos do que o retorno seguro de Liz – então, por favor, enviem seu amor, luz, pensamentos e orações para nós.”

Na mesma publicação, feita nesta sexta-feira (24), Cailen afirma que estava à caminho da ilha para ajudar nas buscas.

Após as publicações de Cailen, centenas de pessoas demonstraram apoio em seu perfil enquanto ele busca por sua esposa. Um de seus amigos mais próximos escreveu em sua postagem: “Mal consegui dormir ontem à noite depois de receber a notícia. Liz é uma pessoa incrível, uma das melhores. Estou rezando ao universo pelo retorno seguro dela”

Um segundo amigo digitou: “Meu Deus, Cailen. Estou mantendo vocês dois em meu coração e colocando toda a energia positiva no universo pela segurança dela”, enquanto um terceiro acrescentou: “Meu coração dói pelo que você está passando. Enviando muito amor, muitas orações e positividade para vocês. Viagem segura e paz para você…”





A vida do casal

Segundo o ﻿New York Post, Waddell é formada e possui um doutorado em Fisioterapia, fornecido pela Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill, ela é fundadora de um centro de fisioterapia na cidade de Cary, chamado Art of Movement, onde ela integrou seus dez anos de experiência em fisioterapia com seus mais de vinte anos dedicados ao fitness e à dança; o site da clínica não é atualizado desde janeiro e, aparentemente, Waddell pode ter parado de atender seus clientes.

Em dezembro, ela fez uma postagem no Instagram, afirmando que interrompeu seu trabalho em meados de novembro devido a várias condições de saúde, incluindo perimenopausa, período marcado por alterações corporais que antecede a menopausa, e agravamento de sintomas de uma lesão pré-existente no nervo vago.

Elizabeth e Cailen atualizam frequentemente suas redes sociais com fotos de casal durante viagens, as imagens mostram a dupla visitando a ilha mexicana de Isla Holbox em maio deste ano, além de fotos de vários meses diferentes na Tailândia, postadas no ano passado.

Em seus perfis, o casal publicou a adoção de uma garota adulta, Suwan, em 2024, afirmando que se tornaram oficialmente pais de primeira viagem.

