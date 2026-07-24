Embates de Flavio com Michelle geraram desgaste entre eleitorado feminino
Redação DW
Embates de Flavio com Michelle geraram desgaste entre eleitorado feminino
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Às vésperas da convenção nacional do PL que ocorre neste sábado (25/07), o senador Flávio Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro trocaram pedidos públicos de desculpas em uma tentativa de encerrar semanas de atritos internos. O movimento ocorre em um momento de desgaste na pré-campanha do senador, que enfrenta dificuldades para ampliar alianças e busca reduzir a rejeição entre o eleitorado feminino.

Na quinta-feira (23/07), cerca de um mês após um embate entre os dois ganhar as redes sociais, Flávio divulgou um vídeo com um novo pedido de desculpas e defendeu a união do grupo em torno do ex-presidente Jair Bolsonaro.

"Michelle, renovo aqui o convite para caminharmos juntos na missão de defender o Brasil e honrar o nosso maior líder, que é Jair Messias Bolsonaro. [...] Tenho a convicção de que compartilhamos o mesmo objetivo: trabalhar por um Brasil mais seguro, próspero e cheio de esperança. As portas estão abertas", afirmou.

Em vídeo publicado nesta sexta-feira (24/07), Michelle disse aceitar o pedido de desculpas e anunciou a reconciliação com o enteado.

"Quero agradecer pela sua sinceridade. Você sabe o quanto a verdade é importante para mim. Todos nós cometemos erros. Isso é humano. O seu gesto de vir a público pedir desculpas tem muito valor, e poucos homens teriam coragem de fazer isso", declarou.

Embate desgastou pré-campanha

Apesar da reaproximação, dirigentes do partido consideram improvável a presença de Michelle na convenção nacional da legenda. Em entrevista à Folha de S.Paulo, o presidente do PL,Valdemar Costa Neto, reconheceu que o conflito afetou a campanha, mas avaliou que a troca de vídeos encerra a crise.

A reconciliação põe fim a um episódio que vinha prejudicando a estratégia do partido. Pesquisas recentes registraram leve queda do desempenho eleitoral de Flávio, influenciada pela elevada rejeição entre as mulheres e por desgastes públicos, entre eles a relação com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

Em busca de melhor aceitação do eleitorado feminino, a pré-campanha passou a desenvolver propostas voltadas especificamente para esse segmento. O trabalho é coordenado por Daniella Marques, ex-presidente da Caixa Econômica Federal de Bolsonaro e apontada como possível candidata a vice na chapa do senador.

O PL também enfrenta dificuldades na formação de alianças. Nesta semana, a federação União Brasil-PP confirmou que permanecerá neutra na disputa presidencial. O partido ainda busca atrair o Republicanos, considerado essencial para ampliar o tempo de propaganda eleitoral e o acesso ao fundo eleitoral.

O que motivou embates entre Flávio e Michelle

O conflito teve origem em disputas internas sobre a estratégia eleitoral da legenda. Flávio rejeitou a indicação de Michelle para uma candidatura ao Senado pelo Ceará. A ex-primeira-dama, por sua vez, resistiu à possibilidade de uma aliança entre o PL e o ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes no estado, contrariando as articulações conduzidas pelo senador.

Em Santa Catarina, Michelle também demonstrou insatisfação com a decisão do partido de lançar Carlos Bolsonaro para disputar uma vaga no Senado.

A tensão culminou em um vídeo publicado nas redes sociais em junho, no qual Michelle afirmou ter sido "humilhada", "maltratada" e "desrespeitada" por Flávio durante uma conversa telefônica no fim de 2025. Segundo seu relato, o senador teria dito que ela deveria permanecer afastada das decisões políticas e que "havia chegado ontem e não entendia de política".

A declaração desencadeou uma crise pública no bolsonarismo. Na ocasião, Flávio divulgou uma mensagem pedindo desculpas, mas negou ter tido a intenção de humilhá-la.

O gesto, porém, não foi suficiente para conter o desgaste. Michelle deixou a presidência do PL Mulher e passou a demonstrar dúvidas sobre uma eventual candidatura ao Senado pelo Distrito Federal. Popular entre filiadas e apoiadoras do partido, sua saída foi interpretada por aliados como um sinal de distanciamento em relação à pré-campanha de Flávio.

gq/le (ots)

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Autor: Redação DW

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