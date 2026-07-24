Reprodução Sede Rioprevidência

A Justiça do Rio determinou o bloqueio de bens e ativos financeiros de empresas e executivos ligados à Master Corretora e ao Fundo Texas I FIA. A ação, vai garantir que o estado recupere até R$ 135,1 milhões perdidos pelo Rioprevidência em investimentos no mercado financeiro em contas ligadas ao Banco Master.

A decisão foi proferida pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, e a ação foi movida pelo Governo do Estado junto ao Rioprevidência.

As medidas cautelares incluem o bloqueio de contas bancárias, imóveis, participações societárias, veículos, embarcações, aeronaves, criptomoedas e outros bens dos réus para se prevenir em um eventual ressarcimento ao fundo previdenciário.

Segundo o Governo do Estado, só o Rioprevidência investiu R$ 150 milhões no Fundo Texas I FIA entre junho e agosto de 2025. A maior parte dos recursos foi aplicada em ações da Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. Após a forte queda dos papéis, o patrimônio do investimento encolheu para cerca de R$ 14,8 milhões, que representa uma perda superior a 90% do valor inicialmente aportado.

Ao conceder a tutela cautelar, o juiz Wladimir Hungria afirmou que há indícios suficientes para justificar as medidas, destacando tanto as alegações apresentadas quanto o risco de esvaziamento patrimonial dos investigados.

Na decisão, o magistrado também considerou necessária a apuração sobre se essa concentração dos recursos em um único ativo e a desvalorização das ações logo em seguida podem ter sido resultado de práticas ilícitas ou de gestão temerária.

Além do bloqueio dos bens, a Justiça pediu que outros órgãos ajudassem na identificação de patrimônios em nome dos investigados. Foram expedidos ofícios ao Banco Central, à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), à B3, à Superintendência de Seguros Privados (Susep), às Juntas Comerciais, à Capitania dos Portos e à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Empresas terão até 15 dias para apresentar justificativas

Divulgação Banco Master





A decisão também obriga o a dministrador da Master S.A. a apresentar, em no máximo 15 dias, um parecer de auditoria independente sobre o Fundo Texas I FIA.

Já a Trustee, deverá entregar um relatório detalhado com todas as movimentações de cotas do fundo entre maio de 2024 e novembro de 2025.





Por último, a B3 também foi intimada a fornecer informações sobre todas as operações de compra e venda de ações da Ambipar (AMBP3) realizadas entre maio de 2024 e outubro de 2025, incluindo dados sobre compradores, vendedores, preços, volumes negociados e beneficiários finais.