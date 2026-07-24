As Forças Armadas dos Estados Unidos realizaram a sua 13ª noite consecutiva de ataques contra alvos no Irã. Em declarações feitas nesta quinta-feira (23), o presidente Donald Trump ameaçou o governo iraniano e os rebeldes Houthis , no Iêmen.
O republicano, afimou que haverá consequências e uma "punição militar severa" caso novos ataques sejam direcionados a embarcações saudi-arábicas no Mar Vermelho.
A movimentação sinaliza a expansão do conflito ativo para outras zonas estratégicas do Oriente Médio.
Impactos no Estreito de Ormuz e alta do petróleo
Apesar de o Pentágono manter a afirmação de que o Estreito de Ormuz permanece aberto, o tráfego comercial de embarcações pela rota caiu drasticamente devido à insegurança.
Os gargalos na navegação desta via marítima vital voltaram a pressionar o mercado internacional de energia, fazendo com que a cotação do barril de petróleo ultrapassasse a barreira dos US$ 100 pela primeira vez em mais de dois meses.
Teerã adverte aliados sobre cumplicidade
Em resposta às movimentações dos EUA, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, fez um alerta formal durante reunião ministerial no Quirguistão.
De acordo com reportagem da CBS News, o chanceler afirmou que Teerã responsabilizará internacionalmente qualquer nação que preste assistência ou coopere com ações militares americanas contra o país, destacando que o Irã reserva-se o direito de adotar todas as medidas necessárias para a sua autodefesa.
Qualquer participação, cooperação ou assistência na prática de agressão contra o Irã acarretará responsabilidade internacional para as partes envolvidas disse Araghchi, em reunião de ministros das Relações Exteriores no Quirguistão