Michel Jesus/ Câmara dos Deputados Alexandre Frota e Jair Bolsonaro

Uma ligação feita pelo ex-deputado federal Alexandre Frota durante um podcast ao vivo colocou o ex-presidente Jair Bolsonaro no centro de uma nova polêmica nas redes sociais. Após internautas especularem que Bolsonaro teria atendido ao telefonema, a defesa do ex-chefe do Executivo negou a informação e afirmou que ele não tem acesso a celulares por causa das restrições impostas pela prisão domiciliar.

O episódio aconteceu na quarta-feira (22), durante a participação de Frota no podcast TMC. Desafiado pelos apresentadores a ligar para alguém com quem teria uma desavença para tentar "fazer as pazes", o ex-deputado federal fez uma chamada sem revelar a identidade da pessoa escolhida.

Assim que a ligação foi atendida, uma voz masculina respondeu apenas "alô". Poucos segundos depois, Frota encerrou a conversa. A reação de surpresa dos apresentadores e do próprio convidado fez o vídeo ganhar repercussão nas redes sociais.





Apresentadores tentaram interromper a transmissão

Logo após a breve ligação, integrantes da bancada demonstraram reconhecer a voz do outro lado da linha.

"Eu conheço essa voz. De quem é essa voz?", questionou uma das apresentadoras. Em seguida, Alexandre Frota reagiu dizendo: "Que merda que eu fiz, mano? Que merda que vai dar isso?".

Diante da situação, os apresentadores chegaram a tentar chamar um intervalo comercial para interromper a transmissão.

Como isso não era possível naquele momento, eles decidiram mudar rapidamente de assunto e seguir com a entrevista, sem revelar quem acreditavam ser a pessoa que havia atendido ao telefone.

Reprodução / TMC Alexandre Frota fez ligação durante podcast do TMC





Defesa diz que Bolsonaro não tem acesso a celular

Com a repercussão do vídeo, o advogado Paulo Cunha Bueno, integrante da defesa de Jair Bolsonaro, publicou uma nota no X rebatendo as especulações.

Segundo ele, "é falsa a afirmação de que o presidente Jair Bolsonaro teria atendido uma ligação telefônica feita pelo ex-deputado Alexandre Frota".

O advogado também reforçou que o ex-presidente não tem acesso a quaisquer telefones celulares e que cumpre rigorosamente todas as medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes , do Supremo Tribunal Federal (STF).

Na publicação, Bueno acrescentou ainda que Bolsonaro permanece sob fiscalização permanente e que qualquer alegação em sentido contrário não corresponde à realidade.

"Quaisquer pessoas que hoje ingressem na residência do Presidente (prestadores de serviços, médicos e até advogados) são submetidas a revista prévia e obrigadas a entregarem seus dispositivos eletrônicos (telefones, tablets, smartwatches etc.) aos cuidados da equipe de segurança, mantida 24/7 na entrada do imóvel", disse na nota.

Na publicação, Bueno ainda lembrou a operação de busca e apreensão realizada pela Polícia Federal na casa de Bolsonaro, em 8 de julho. Segundo o advogado, nenhum celular foi localizado ou apreendido durante a ação, o que, segundo ele, reforça que o ex-presidente não possui esse tipo de aparelho e cumpre as restrições impostas pela prisão domiciliar.

A manifestação ocorreu depois que usuários das redes sociais passaram a marcar perfis do STF e do Ministério Público Federal (MPF), pedindo que o episódio fosse investigado.

Frota não comentou o episódio

Até o momento, Alexandre Frota não revelou quem era a pessoa que atendeu ao telefonema. Por meio de sua equipe, o ex-deputado informou para a imprensa que não irá se pronunciar sobre o caso.

Enquanto parte dos internautas continuou sustentando que a voz seria de Bolsonaro, outros levantaram a hipótese de que a situação tenha sido criada apenas para gerar repercussão, sem que a pessoa do outro lado da linha fosse, de fato, o ex-presidente.





Com a negativa da defesa e sem qualquer confirmação por parte de Frota, a identidade de quem atendeu à ligação permanece desconhecida.