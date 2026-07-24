Homem queima cachorro vivo para gerar
Reprodução/X
Homem queima cachorro vivo para gerar "sofrimento e terror" na ex

Um homem de 39 anos foi preso em flagrante após queimar um cachorro vivo para provocar “sofrimento e terror psicológico” à ex-esposa. O animal chegou a ser socorrido em estado grave e foi levado para uma clínica veterinária, mas não resistiu às queimaduras e morreu.

O crime aconteceu no bairro Cohab 2 em Passos, no Sul de Minas Gerais, na quinta-feira (23).

Segundo a Polícia Militar, o homem já era conhecido por cometer violência doméstica contra a ex-companheira. Ao ser abordado pela PM, ele carregava uma arma branca e confessou que praticou  maus-tratos contra o animal para causar tortura psicológica à ex.

O agressor foi levado à Delegacia de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso pelos crimes de violência doméstica, posse de arma branca e maus-tratos a animais com morte. Além disso, a Polícia Militar do Meio Ambiente, que foi acionada para prestar apoio, aplicou penalidades administrativas contra ele.

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