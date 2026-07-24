Reprodução/Google Condomínio Chapada do Poente

Um funcionário da coleta de resíduos encontrou um feto com o cordão umbilical dentro de uma caixa de papelão, em uma lixeira do Condomínio Chapada do Poente, em Várzea Grande, em Mato Grosso, na região metropolitana de Cuiabá. O caso foi registrado na quinta-feira (23) e é investigado pela Polícia Civil.

Imagens das câmeras de segurança do condomínio foram analisadas, mas ainda não revelaram quem deixou a caixa no local.

A gestação seria de cerca de oito meses, segundo o delegado Rogério Gomes, ouvido pelo g1. A estimativa ainda será confirmada por exames periciais.

Conforme o boletim de ocorrência, o trabalhador fazia a triagem de materiais recicláveis quando encontrou a caixa dentro de uma sacola de lixo. Ao abri-la, viu o feto e acionou o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP).

O funcionário relatou que não percebeu sinais de vida. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamada e constatou a morte.

Equipes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Perícia Oficial e Identificação Técnica (POLITEC) fizeram os primeiros levantamentos no condomínio. A Polícia Civil tenta identificar quem deixou a caixa na lixeira e esclarecer as circunstâncias do caso.

O iG procurou a Polícia Civil para dar mais detalhes sobre o caso. Também tentamos contato com o condomínio, mas sem sucesso. O retorno de ambos é aguardado.

Outro caso registrado nesta semana

Um recém-nascido foi encontrado vivo dentro de uma lixeira no banheiro feminino do pronto-socorro de um hospital particular em Sorocaba, no interior de São Paulo. O caso ocorreu na tarde de domingo (19), na Vila Jardini, Zona Oeste da cidade.

A criança recebeu atendimento de emergência na unidade e foi transferida ao Conjunto Hospitalar de Sorocaba (CHS). A Polícia Civil investiga as circunstâncias do nascimento e como o bebê foi deixado no local.