Gerado por IA As temperaturas na região onde os trabalhadores estão chegaram a -28°C

Cerca de 39 trabalhadores estavam em uma mineradora na região do Atacama, no norte do Chile, na última quinta-feira (23), quando uma forte nevasca atingiu a região. Todas as estradas de acesso ao acampamento onde eles permanecem ficaram bloqueadas.

Segundo a Rádio ADN, do Chile, os mineiros estão há oito dias presos no acampamento. As temperaturas na região onde os trabalhadores estão chegaram a -28°C. Eles ficaram sem água potável após o congelamento dos canos.

Contradições

Enquanto a mineradora responsável informou que os trabalhadores estão em boas condições de saúde, com alimentação adequada, suprimentos médicos e um médico no local.

Um dos trabalhadores, em mensagem enviada à Rádio ADN, descreveu a situação no acampamento como crítica. Segundo ele, os sistemas de abastecimento de água e de esgoto entraram em colapso, e os trabalhadores precisaram racionar os alimentos.



A empresa planejou uma operação de resgate com um helicóptero particular para esta sexta-feira (24), enquanto aguarda a melhora das condições climáticas.

Antes da chegada da frente fria, o Serviço Meteorológico do Chile (Meteochile) alertou, em uma publicação no Instagram, para a possibilidade de neve nas áreas montanhosas entre as regiões de Coquimbo e Aysén, com acumulados previstos de 10 a 20 centímetros em Coquimbo e de 20 a 30 centímetros em Aysén.