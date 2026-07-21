Divulgação Chery Jacareí

A prefeitura de Jacareí, cidade do Vale do Paraíba, no interior de São Paulo, vai iniciar os procedimentos para desapropriação da área da fábrica da montadora Caoa Chery no município. O ofício foi publicado nesta segunda-feira (20).

De acordo com o documento obtido pelo iG, o pedido da administração está sendo feito após terminar o prazo concedido para apresentação de um plano de retomada das atividades da fábrica. Ela está d esativada desde 2022.

A prefeitura havia dado o prazo de um ano para a fabricante. Como a empresa não apresentou alguma proposta concreta para a reativação da unidade, a administração irá dar prosseguimento aos trâmites administrativos de desapropriação.

"Contudo, lamentavelmente, ao longo desse período, não foram apresentadas informações objetivas e atualizadas que permitissem a esta Administração acompanhar, de forma transparente, a elaboração ou a execução de eventual plano de retomada das atividades da fábrica."

Com isso, a prefeitura informou que vai seguir com os procedimentos administrativos internos para a edição e publicação do decreto de desapropriação do imóvel que era utilizado pela fábrica.

"Diante desse cenário, informamos que a Prefeitura Municipal de Jacareí dará prosseguimento aos trâmites administrativos internos necessários à edição e à publicação do decreto de desapropriação do imóvel, nos termos da legislação aplicável, com o objetivo de assegurar que o bem venha a cumprir sua função socioeconômica em benefício do Município e de sua população."

As negociações entre a prefeitura e a Caoa Chery estão se arrastando desde junho de 2025. Mas só um mês depois, em julho do ano passado, a administração anunciou a intenção de desapropriar a área.

Mesmo com a decisão, ainda no ofício, a prefeitura afirmou que permanece aberta ao diálogo e à apresentação de uma eventual proposta concreta por parte da empresa.

O iG pediu um posicionamento à Caoa Chery, mas, até a publicação desta reportagem, não obteve retorno.

Entenda a negociação

A fábrica da fabricante chinesa Caoa Chery encerrou as atividades em Jacareí em 2022. Porém, só em 2025, no dia 3 de junho, a prefeitura solicitou esclarecimentos sobre o futuro da unidade.

A empresa respondeu à administração no dia 10 de junho, uma semana depois. Segundo a prefeitura, embora a resposta tenha sido cordial, ela não apresentou informações objetivas quanto aos planos das empresas para o imóvel.

Após a resposta, no dia 4 de julho de 2025, a prefeitura emitiu um ofício em que foi reiterado o pedido de uma reunião para apresentação de esclarecimentos.

Na mesma ocasião, foi comunicada a intenção da prefeitura de submeter à Câmara Municipal um projeto de lei destinado à instituição do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) progressivo para imóveis industriais subutilizados.

O cenário de indefinição seguiu e, no dia 21 de julho de 2025, a prefeitura emitiu outro ofício em que foi formalizada uma notificação sobre possibilidade de reversão da doação e/ou desapropriação do imóvel.

O prazo inicial dado pela prefeitura para a apresentação de plano de retomada das atividades era de 45 dias.

A Caoa Chery solicitou então um prazo maior, de 1 ano, para possibilitar a estruturação e a apresentação de um plano consistente para a reativação da unidade. A solicitação foi atendida pela prefeitura.

Sem alguma resposta, neste ano, no dia 9 de abril, a prefeitura emitiu mais um ofício, em que solicitou uma manifestação objetiva sobre o interesse na construção de uma solução consensual.

Por fim, não houve a estruturação e a apresentação de um plano consistente para a reativação da fábrica, e o prazo terminou nesta segunda-feira (20).

Caoa Chery

A CAOA Chery é uma montadora de carros brasileira. Ela nasceu em 2017 após uma união entre a CAOA, empresa brasileira de venda e montagem de veículos, e a Chery, uma das maiores fabricantes de carros da China.

Segundo a fabricante, entre 2017 e 2025, o grupo está entre as 10 maiores montadoras do país.

Entre os carros mais famosos produzidos pela empresa está a linha Tiggo.

Fernando Naccari/iG Chery Tiggo V







