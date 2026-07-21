Reprodução São Paulo deverá enfrentar veranico nos próximos dias

A chuva deve atingir grande parte do Brasil mais uma vez durante esta terça-feira (21). No estado do Rio Grande do Sul, inclusive, há um alerta vermelho para grandes acumulados, com riscos de granizo. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Por outro lado, parte do Sudeste e do Centro-Oeste seguem com tempo seco e temperaturas elevadas, por conta do bloqueio atmosférico que mantém o veranico. Veja a previsão por região:

Sul

De acordo com o Inmet, a persistência de áreas de baixa pressão e o avanço de um novo sistema frontal favorecem o aumento da instabilidade e das condições para grandes acumulados de chuva no Rio Grande do Sul.

A previsão indica tempestades, com possibilidade de granizo para o RS e para Santa Catarina. Parte do estado gaúcho, inclusive, está sob aviso vermelho de grande perigo para acumulados.

O oeste e sul de Santa Catarina, na divisa com o Rio Grande do Sul, também estão sob aviso, mas é um alerta amarelo, de perigo potencial para tempestades.

Os ventos continuam intensos ao norte desta área de maior instabilidade e devido à atuação do Jato de Baixos Níveis (JBN). Sendo assim, também há um aviso amarelo de perigo potencial para vendaval no oeste e centro-sul do Paraná e no leste e nordeste de Santa Catarina.

Sudeste

Após uma semana de muito frio, temperaturas próximas de zero e geadas, o Sudeste vai ter uma semana menos gelada, com temperaturas um pouco mais altas.

A atuação do veranico dificulta o avanço das frentes frias e mantém o tempo firme, seco e quente em parte da região.

De acordo com o Inmet, vai predominar a estabilidade atmosférica e há um aviso amarelo de perigo potencial para baixa umidade relativa do ar durante a tarde desta terça-feira (21) em parte de Minas Gerais e grande parte do estado de São Paulo.

Há também a possibilidade de chuva isolada em São Paulo, na divisa com o Paraná, por conta de um aumento da nebulosidade e da aproximação de uma frente fria.

Em Minas Gerais, as temperaturas seguem baixas ao amanhecer, mas não há previsão de geada.

Centro-Oeste

Assim como parte do Sudeste, para esta terça-feira, predomina a estabilidade atmosférica sobre grande parte da região Centro-Oeste, com um aumento da nebulosidade no oeste de Mato Grosso e em grande parte de Mato Grosso do Sul.

O veranico também atinge a região e há um aviso amarelo de perigo potencial para baixa umidade relativa do ar em todo o Centro-Oeste, exceto no sudoeste e sul do MS.

A previsão também indica condições para chuva isolada no sul de Mato Grosso do Sul.

Além disso, o sudoeste e sul de Mato Grosso do Sul estão sob aviso amarelo de perigo potencial para vendaval devido à atuação do Jato de Baixos Níveis (JBN), que segue intenso na região.

Norte

A Região Norte segue com chuva, com previsão de pancadas no Amazonas, no norte do Pará, Amapá, Roraima e oeste do Acre. A tendência é que as ocorrências sejam registradas durante a tarde.

Também há um aviso amarelo de perigo potencial para baixa umidade relativa do ar durante a tarde, nas áreas entre o leste de Rondônia, sudeste do Amazonas, sul do Pará e grande parte do Tocantins, onde o céu varia de poucas nuvens a claro.

Nordeste

A faixa litorânea do Nordeste segue com condições para chuva e há um aviso amarelo de perigo potencial para acumulados de chuva entre o litoral da Bahia e o litoral de Sergipe.

Na região do litoral da Paraíba e do Rio Grande do Norte, há um aviso amarelo de perigo potencial para chuvas intensa s.

Além disso, também há aviso amarelo de perigo potencial para baixa umidade relativa do ar durante esta tarde para o sul do Maranhão, do Piauí e no oeste da Bahia, conforme informou o Inmet.



