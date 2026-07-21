O jornalista Francisco de Assis Ripol Clemente, conhecido como Chico Santo, morreu afogado no sábado (18), no Lago Léman, também chamado de Lago de Genebra, em Rolle, no cantão de Vaud, na Suíça. Ele tinha 46 anos e morava na França.
A polícia foi acionada por volta das 8h45 (horário de Brasília), 13h45 (hora local), após receber a informação de que um homem havia sofrido um acidente durante um banho no lago. Chico foi encontrado inconsciente na água, a cerca de três metros da margem da praia.
Pessoas que estavam nas proximidades retiraram o jornalista e iniciaram uma massagem cardíaca. As equipes de emergência continuaram as tentativas de reanimação, mas ele morreu ainda no local.
O Ministério Público local abriu uma investigação para esclarecer as circunstâncias do afogamento. A apuração foi entregue à brigada do lago, que trabalha em conjunto com a polícia científica. As autoridades ainda não informaram o que provocou o acidente.
Carreira teve coberturas em mais de 40 países
Paulistano e formado em Jornalismo, Chico Santo construiu a carreira principalmente nas áreas esportiva e internacional. Ele trabalhou em veículos como Jovem Pan, TV Globo, GloboNews, SporTV, Terra, Jornal do Brasil, O Dia e Terceiro Tempo.
O jornalista acompanhou a Seleção Brasileira, participou da cobertura de Copas do Mundo e produziu reportagens sobre automobilismo e triatlo. Também cobriu terremotos, incêndios, conflitos armados e crises humanitárias em países da América Latina, Europa e África. Ao longo da carreira, passou por mais de 40 países.
O caso ocorreu cerca de dois meses depois de uma freira brasileira morrer afogada ao tentar salvar colegas na Itália.
O iG entrou em contato com o Ministério das Relações Exteriores para solicitar informações sobre o caso e saber se a família recebe assistência consular. O espaço permanece aberto.