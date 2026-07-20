Reginaldo Pimenta / Agência O Dia Eduardo Paes é oficialmente candidato ao Governo do Estado

A candidatura de Eduardo Paes ao Governo do Estado do Rio de Janeiro foi oficializada na tarde desta segunda-feira (20), durante uma convenção do Partido Social Democrático (PSD). No evento, Jane Reis também foi anunciada como candidata a vice-governadora.

Essa será a terceira vez quetentará se. A primeira foi em 2006, pelo PSDB, quando ficou em quinto lugar com 5% dos votos, e a segunda e última até então, em 2018, quando chegou ao segundo turno, mas perdeu para Wilson Witzel (PSC), com 40,13% dos votos.

Mesmo batendo na trave nas eleições para oé o único na história do município doa conquistar o cargo de prefeito nas urnas por quatro vezes, nas eleições de 2008, 2012, 2020 e, por último, em 2024.

O atual pleito seria válido até 2028, mas acabou sendo interrompido em março para que pudesse disputar a cadeira de governador, deixando o seu então vice-prefeito, Eduardo Cavaliere (PSD), no comando do município do Rio.



Jane Reis concorre como vice

Na chapa que irá compor a candidatura, Eduardo Paes terá um nome pouco conhecido da política carioca.

Reginaldo Pimenta/Agência O Dia Jane Reis foi apresentada como candidata a vice-governadora de Paes

Longe dos grandes holofotes, Jane Reis (MDB) foi escolhida como candidata a vice-governadora. Advogada de formação, Jane é presidente do MDB Mulher no Rio de Janeiro e é irmã de Washington Reis, ex-prefeito de Duque de Caxias e nome forte na política da Baixada Fluminense.





Vagas para o Senado

Completando a convenção, além do anúncio principal, que foi a candidatura de Eduardo Paes ao Governo do Estado, o PSD anunciou que a chapa será composta por dois candidatos ao Senado.

Reginaldo Pimenta/Agência O Dia Pedro Paulo, deputado federal, é o nome do partido ao Senado

Um será Pedro Paulo (PSD), deputado federal pelo Rio de Janeiro há quatro mandatos consecutivos desde 2010, e

Desde 1982, ela já foi vereadora, deputada federal por seis mandatos, senadora em 1994 e vice-governadora do Rio em 1998, assumindo o Governo do Estado ao fim do mandato, em 2002, após a renúncia de Anthony Garotinho.