Foto: Reprodução/Dise Americana A prisão ocorreu durante a operação "Ponto de Encontro", que investiga a entrada irregular de medicamentos para emagrecimento no Brasil

Uma cabeleireira de 32 anos foi presa em flagrante na manhã de segunda-feira (20) p or comercializar ilegalmente canetas emagrecedoras na cidade de Americana, no interior de São Paulo. A mulher foi abordada por policiais da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) enquanto fazia a entrega do medicamento em um posto de combustíveis no Jardim Helena.

Segundo a Polícia Civil, a suspeita utilizava um grupo fechado em um aplicativo de mensagens para anunciar os produtos, negociar os valores e marcar os locais de entrega.

Investigação começou após denúncia

A prisão ocorreu durante a operação "Ponto de Encontro", que investiga a entrada irregular de medicamentos para emagrecimento no Brasil, supostamente contrabandeados do Paraguai.

As investigações tiveram início após uma denúncia informar que uma entrega de canetas emagrecedoras seria realizada em um posto de combustíveis na entrada da cidade. Durante o monitoramento, os policiais identificaram o veículo utilizado pela suspeita e fizeram a abordagem.

Dentro do carro, no banco do passageiro, havia uma caixa térmica com quatro ampolas de tirzepatida, medicamento utilizado no tratamento da obesidade e do diabetes, mas que tem sido amplamente procurado para perda de peso.

Medicamentos eram vendidos por até R$ 2,5 mil

De acordo com a investigação, os anúncios divulgados pela suspeita ofereciam as ampolas por valores entre R$ 899,99 e R$ 2.499,99, conforme a quantidade adquirida.

Durante a abordagem, a mulher confessou que havia vendido uma das canetas por R$ 1 mil e informou aos policiais que mantinha outras unidades armazenadas em sua residência, no bairro Portal Bordon, em Sumaré (SP).

Mais ampolas e seringas foram apreendidas

Na casa da investigada, os policiais encontraram outras 18 ampolas de tirzepatida e 39 seringas utilizadas para a aplicação do medicamento. Também foram apreendidos um celular e uma máquina de cartão.

Ao todo, a operação resultou na apreensão de 22 ampolas da substância.

A cabeleireira foi presa em flagrante por crime contra a saúde pública. Ela foi levada para a sede da Dise, em Americana, e, posteriormente, encaminhada à Cadeia Pública de Monte Mor, onde permanece à disposição da Justiça. Segundo a Polícia Civil, as investigações continuam para identificar outros envolvidos no esquema de comercialização ilegal dos medicamentos.