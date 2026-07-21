Ciete Silvério/ Prefeitura de São Paulo 23 de Maio com vista do bairro da Liberdade

A capital paulista amanheceu, nesta terça-feira (21,) com a temperatura gradual em declínio, de acordo com dados da rede de estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo , a temperatura média registrada na cidade foi de 16ºC.

Com o decorrer do dia, o tempo deve seguir seco e o sol aparece, favorecendo a elevação das temperaturas máximas que podem chegar aos 28°C. Os índices de umidade relativa do ar seguem preocupantes, com valores em torno dos 30% no período da tarde.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu neste domingo (19), juntamente ao CGE, diversos alertas depois da umidade relativa do ar ficar abaixo de 30%. Neles, a população era orientada a intensificar a hidratação e evitar a prática de exercícios físicos ao ar livre durante os períodos mais quentes e secos do dia, as recomendações seguem ativas para todos os dias que apresentarem secura.

Próximos dias

Na quarta-feira (22), o tempo deve seguir seco e ensolarado com temperaturas elevadas, podendo superar os 27ºC, e a umidade ainda reduzida. As mínimas permanecem na marca de 16ºC e não há previsão de chuva, por mais que no final do dia a nebulosidade aumente por conta da aproximação de uma frente fria.





O tempo começa a mudar a partir desta quinta-feira (23), com a propagação de uma frente fria que chega pelo litoral paulista, derrubando as temperaturas e trazendo possíveis pancadas de chuva. Na sexta-feira (24), a previsão é a mesma, com chuva intensa durante a tarde. As madrugadas seguirão o mesmo padrão, variando entre 12ºC e 14ºC, mas as máximas previstas vão abaixando mais a cada dia.

Dados coletados pelo Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo mostram ainda que julho acumulou até o momento somente 6,6mm de chuva, o que corresponde a aproximadamente 16,2% dos 40,7mm esperados para o período

Confira o clima da semana segundo a Defesa Civil de São Paulo:

-Terça-feira (21): mínima de 14°C e máxima de 28°C. Sol e muitas nuvens à tarde, sem previsão de chuva.

- Quarta-feira (22): mínima de 17°C e máxima de 28°C. Muitas nuvens o dia todo, com aberturas de sol.

- Quinta-feira (23): mínima de 14°C e máxima de 20°C. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

- Sexta-feira (24): mínima de 13°C e máxima de 17°C. Chuva forte de manhã, aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até a noite

- Sábado (25): mínima de 13°C e máxima de 20°C. Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde.

- Domingo (26): mínima de 14º e máxima de 23º. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado.

