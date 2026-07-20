Sede da DDM de Mogi Guaçu
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Sede da DDM de Mogi Guaçu

Uma mulher foi vítima de uma tentativa de feminicídio  na manhã desta segunda-feira (20), na Rodovia Adhemar de Barros (SP-342), na altura do km 173, em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo.

Segundo a Polícia Civil, a vítima seguia de carro para o trabalho ao lado do atual companheiro quando ambos perceberam o veículo do ex-companheiro parado em uma esquina. Pouco depois, já na rodovia, o suspeito fechou o carro em que eles estavam.

A mulher conseguiu sair do veículo e tentou escapar correndo, mas foi perseguida pelo ex, que a  atacou com golpes de faca.

Vítima tinha medida protetiva

De acordo com a investigação, a mulher possuía uma medida protetiva em vigor contra o suspeito, apontado como autor da agressão.

Ela foi atingida nos braços durante o ataque. O atual companheiro também ficou ferido ao tentar impedir as agressões e sofreu cortes nas mãos.

Ferimentos foram considerados leves

Apesar da violência da ocorrência, a Polícia Civil informou que os ferimentos das duas vítimas foram considerados sem gravidade. Ambos receberam atendimento médico e passam bem.

A perícia foi acionada para analisar o local onde ocorreu o crime.

Caso será investigado como tentativa de feminicídio

O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Mogi Guaçu, onde a ocorrência será registrada como  tentativa de feminicídio.

A Polícia Civil dará continuidade às investigações para esclarecer todos os detalhes do caso e adotar as medidas cabíveis.

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