Ciete Silvério/ Prefeitura de São Paulo Interior de ônibus da capital paulista

A linha 7009/10 Jd. São Lourenço - Jd. Ângela, passa a ter o itinerário alterado a partir desta segunda-feira (20). As mudanças valem para os dias úteis, e tem como objetivo melhorar o deslocamento de moradores e trabalhadores no distrito do Jardim Ângela, na Zona Sul de São Paulo, que dependem do trajeto circular.

A melhoria foi promovida para atender principalmente o público que frequenta o bairro Alto do Jardim dos Reis, ligando a vizinhança às instituições educacionais da região. Agora o trajeto da linha atende também as ruas Acatlan, Chamonix e Clamecy.

Um novo ponto de parada será instalado na Rua Clamecy, do lado oposto ao número 314, para garantir melhores condições de embarque ao novo trajeto da linha.

Aos sábados e domingos, o percurso deve permanecer inalterado.





Jardim Ângela

O distrito, localizado no extremo sul da cidade de São Paulo e próximo a Represa de Guarapiranga, nasceu de um loteamento na década de 1960 e cresceu rapidamente. Quando criado, o bairro pertencia ao Capão Redondo, mas atualmente é administrado pela Subprefeitura de M’Boi Mirim.

A região conta com mais de 311mil habitantes, sendo o segundo distrito mais populoso da cidade, ficando atrás somente do Grajaú, também localizado na Zona Sul, com 384mil habitantes.

Confira o itinerário atualizado:

7009-10 Jd. São Lourenço/Jd. Ângela

Dias úteis

Sentido único: normal até a Rua Os Irmãos Leme, Rua Clamecy, Rua Acatlan, Rua Chamonix, Rua Clamecy, Rua Clamecy, prosseguindo normal.

É possível também conferir os horários e trajetos da linha no site da SPTRANS

