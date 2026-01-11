Reprodução Metsul Estância de Maldonado





Um ciclone extratropical provocou ventos próximos de 100 km/h e chuva intensa em diferentes regiões do Uruguai, causando danos materiais, interrupções de serviços e a mobilização de equipes de emergência. As áreas costeiras do país vizinho foram as mais afetadas pelo fenômeno, especialmente Montevidéu e o departamento de Maldonado.

A Dirección Nacional de Bomberos informou que realizou atendimentos em todo o território uruguaio, principalmente relacionados à queda de árvores, destelhamentos e obstrução de vias públicas. Um dos episódios mais graves ocorreu no bairro Cerro, em Montevidéu, onde uma árvore caiu sobre um carro em movimento na interseção das ruas Carlos María Ramírez e Vizcaya.

Três pessoas estavam no veículo e precisaram ser retiradas com a ajuda de moradores. Duas delas sofreram ferimentos leves e receberam atendimento médico, enquanto a terceira saiu ilesa.

Outro incidente foi registrado em Paso Carrasco, também na capital, quando uma árvore atingiu um caminhão com dois ocupantes. Neste caso, não houve registro de feridos. O balanço preliminar aponta que ao menos 13 veículos foram danificados pela queda de árvores em diferentes pontos do país, sem vítimas fatais.

Ao todo, os bombeiros atenderam 26 ocorrências de destelhamentos, 95 casos de árvores caídas sobre residências e 120 registros de árvores que atingiram ruas e redes de energia elétrica. As cidades da faixa costeira do Rio da Prata concentraram o maior número de chamados, com destaque para Montevidéu e Maldonado. O departamento de Florida também registrou volume significativo de ocorrências relacionadas ao vento forte.

Em Maldonado, o impacto foi considerado mais severo. Ventos intensos e chuva persistente provocaram cortes no fornecimento de energia elétrica, danos estruturais, queda de dezenas de árvores e bloqueios em vias de grande circulação.

Em localidades turísticas como Punta del Este e José Ignacio, moradores e turistas enfrentaram interrupções de energia, além de destelhamentos, desprendimento de chapas metálicas, danos em placas publicitárias e comprometimento de estruturas mais frágeis.

Dados do Instituto Uruguaio de Meteorologia indicaram rajadas de 98 km/h em Punta del Este, 95 km/h em Florida, 94 km/h em Atlántida (Canelones), 89 km/h no Aeroporto de Laguna del Sauce, em Maldonado, e 75 km/h em Santa Teresa, no departamento de Rocha.

Segundo órgãos meteorológicos, o campo de ventos mais intensos ficou concentrado entre o centro, o sul e o leste do Uruguai. No Rio Grande do Sul, conforme previsto, não houve registro de vento ciclônico persistente. O sistema começou a perder força neste domingo, com elevação gradual da pressão atmosférica, e avança em direção ao Oceano Atlântico, deixando de representar risco significativo em áreas terrestres.