Reprodução/Ministério da Segurança Nacional da Argentina Incêndio atinge a Patagônia argentina

Incêndios florestais na Patagônia argentina já devastaram quase 12 mil hectares na região de El Hoyo, na província de Chubut, segundo informou o Serviço Provincial de Gestão de Incêndios neste domingo (11) . Em apenas 24 horas, a área afetada mais do que dobrou: na manhã de sábado (10), o fogo havia atingido cerca de 5.260 hectares.

De acordo com o relatório oficial, além da extensa área de mata destruída, as chamas colocaram em risco uma usina termelétrica e uma escola da região, elevando o nível de alerta das autoridades locais.

Segundo o jornal argentino Clarín, um morador de El Hoyo denunciou ter visto três pessoas iniciando um incêndio por volta da meia-noite. O caso está sendo apurado pelas autoridades.

O combate ao incêndio mobiliza bombeiros da província de Córdoba, equipes da Força Nacional, das Forças Armadas e serviços de assistência médica. Voluntários também atuam no apoio às operações para conter o avanço do fogo.

Em publicação na rede social X, o chefe de gabinete da Argentina, Manuel Adorni, afirmou que o Governo Nacional segue prestando assistência às províncias afetadas. Segundo ele, já foram mobilizados 295 bombeiros (232 do Governo Nacional, sendo 128 dos Parques Nacionais e 104 da Agência Federal de Emergências, além de 63 da província de Córdoba). A operação conta ainda com 15 aeronaves, caminhões de bombeiros 4x4, apoio logístico das Forças Armadas, equipes médicas e a distribuição de ajuda humanitária, em coordenação com províncias, municípios e bombeiros voluntários.