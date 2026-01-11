Reprodução X Carro ficou destruído após passagem do tornado





Um tornado atingiu neste sábado (10) o município de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná. A ocorrência foi confirmada pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), após moradores registrarem em vídeos a formação de uma nuvem em formato de funil, com galhos e objetos sendo arrastados em movimento circular.

Em nota, o Simepar informou que a confirmação da intensidade do tornado ainda depende de vistorias técnicas em campo, que serão realizadas ao longo do fim de semana, além da análise de imagens de radares meteorológicos e de dados coletados pela Defesa Civil.

Além do tornado, a região foi atingida por chuva forte e ventos intensos. Em São José dos Pinhais, houve registro de casas destelhadas. Já em Curitiba, pelo menos 57 árvores caíram ao longo do dia, segundo a Defesa Civil. Os ventos chegaram a se aproximar de 70 km/h em alguns pontos da capital.

O Paraná está sob alerta laranja para tempestades, emitido para o período entre a manhã deste sábado (10) e a manhã de domingo (11). O aviso indica risco de temporais, rajadas de vento e queda de granizo em diversas regiões do estado.

No histórico recente, o Simepar lembra que, no fim do ano passado, o Paraná foi atingido por três tornados em sequência. Um dos episódios mais severos ocorreu em Rio Bonito do Iguaçu, no Centro-Sul do estado, onde o fenômeno foi classificado como F3 na escala Fujita, com ventos estimados em até 330 km/h, provocando destruição em residências, galpões e redes de energia.

Na mesma ocasião, tornados de categoria F2 também foram identificados em Guarapuava e Turvo, com ventos entre 200 km/h e 250 km/h. Segundo as autoridades, as condições atmosféricas, como calor intenso, alta umidade e forte instabilidade, criaram um ambiente favorável à formação de tempestades severas, cenário semelhante ao observado neste fim de semana.