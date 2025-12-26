Reprodução/Instagram Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da PRF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes decretou, nesta sexta-feira (26), a prisão do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante do governo de Bolsonaro, Silvinei Vasques.



Vasques cumpria prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica. Contudo, ele t entou fugir do Brasil, rompendo o dispositivo, mas acabou preso, na madrugada de hoje (26), no Paraguai ao tentar embarcar em um voo para El Salvador.

"A fuga do réu, caracterizada pela violação das medidas cautelares impostas sem qualquer justificativa, autoriza a conversão das medidas cautelares em prisão preventiva", decidiu Moraes.

O Portal iG entrou em contato com a desfesa de Vasques, contudo, a até a finalização do texto não tivemos retorno. O espaço segue aberto.

Condenação no STF



Silvinei Vasques integra o "núcleo 2" do grupo que atuou para reverter o resultado eleitoral, em 2022. Ele foi condenado a 24 anos e 6 meses de prisão em regime fechado por crimes como golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

A decisão da Primeira Turma do STF destaca ações operacionais, como operações da PRF no Nordeste no segundo turno para dificultar votos a Lula (PT), monitoramento de autoridades e coordenação para ruptura institucional. Ele também teve direitos políticos suspensos, inelegibilidade e multa coletiva de R$ 30 milhões.



