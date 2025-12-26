Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agencia Brasil Silvinei Vasques, ex-deiretor da Polícia Rodoviária Federal

O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, foi preso, na madrugada desta sexta-feira (26), no Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi, em Assunção, no Paraguai. Na ocasião, Vasques tentava embarcar para El Salvador. As informações são da GloboNews.

Condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), neste mês de dezembro, a 24 anos e 6 meses de prisão por participação na trama golpista, o ex-diretor da PRF fazia uso de tornozeleira eletrônica.

Na tentativa de sair do Brasil, saindo de Santa Catarina de carro até o Paraguai, Silvinei Vasques rompeu o dispositivo e alertas foram disparados pela Polícia Federal (PF). As autoridades no Paraguai foram acionadas e ele foi preso.

O Portal iG entrou em contato com a desfesa de Vasques, contudo, a até a finalização do texto não tivemos retorno. O espaço segue aberto.

Condenação no STF

Silvinei Vasques integra o "núcleo 2" do grupo que atuou para reverter o resultado eleitoral, em 2022. Ele foi condenado a 24 anos e 6 meses de prisão em regime fechado por crimes como golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

A decisão da Primeira Turma do STF destaca ações operacionais, como operações da PRF no Nordeste no segundo turno para dificultar votos a Lula (PT), monitoramento de autoridades e coordenação para ruptura institucional. Ele também teve direitos políticos suspensos, inelegibilidade e multa coletiva de R$ 30 milhões.











