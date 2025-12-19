Providence Police O atirador foi identificado pelas autoridades como Claudio Neves

O suspeito pelo ataque na Universidade Brown, no dia 13 de dezembro, foi encontrado morto na última quinta-feira (18). O crime deixou duas pessoas mortas e nove feridas.

A informação sobre a morte do homem, identificado como Claudio Neves Valente, foi divulgada pela procuradoria federal dos Estados Unidos. Segundo as autoridades, ele teria tirado a própria vida e foi encontrado em uma unidade de armazenamento, alugado pelo próprio suspeito.

Procurado

Claudio Neves estava foragido desde o atentado no prédio de engenharia Barus & Holley da Universidade Brown. Nesta semana, o FBI chegou a divulgar uma recompensa de cerca de R$ 272 mil por informações sobre o suspeito.

FBI O FBI iniciou as buscas pelo suspeito mediante recompens





Na última segunda-feira (15), as buscas pelo atirador se intensificaram nas residências próximas ao campus da universidade. No entanto, o suspeito foi encontrado morto antes das autoridades terem o achado.







