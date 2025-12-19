Divulgação/Corpo de Bombeiros Colisão entre veículos fechou as pistas da BR-153, em Minas Gerais

Uma mãe e o filho de três anos morreram nesta quinta-feira (18) em um acidente de trânsito na BR-153, em Prata, no Triângulo Mineiro. As vítimas estavam em um carro que se envolveu em uma colisão com outros dois veículos e uma carreta, na altura do km 94 da rodovia.

A criança chegou a ser socorrida para um hospital em Prata, mas não resistiu. As informações foram confirmadas pela TV Integração junto ao Corpo de Bombeiros. O Portal iG busca atualizações.

Rodovia ficou interditada

Divulgação/Corpo de Bombeiros Pai da criança dirigia o carro e não se feriu gravemente





Por conta do grave acidente envolvendo quatro veículos, as pistas da BR-153 ficaram interditadas nos dois sentidos por cerca de três horas. As duas faixas só foram liberadas por volta das 17h da quinta-feira.

Segundo dos Bombeiros, uma guarnição que retornava do Prata para Ituiutaba, em Minas Gerais, se deparou com a colisão na rodovia logo após o impacto e iniciou imediatamente o atendimento às vítimas.





Além da mãe e do filho, o pai da criança também estava no carro, mas não ficou ferido gravemente. Informações obtidas pelo portal Regionalzão indicam que uma das vítimas do veículo chegou a ficar presa às ferragens.

O Portal iG entrou em contato com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais para mais informações sobre o acidente. A reportagem será atualizada assim que tivermos retorno.