As fortes chuvas que atingiram Brasília, no Distrito Federal, nesta semana, resultaram em estragos em grande parte do território. A alça de acesso da Ponte do Bragueto, que teve parte de sua estrutura coberta pela água nesta terça-feira (16), precisou ser drenada pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER).
Em vídeo enviado ao Metrópoles é possível ver a ponte rodoviária completamente alagada, e com parte da sua extensão submersa pelo alto volume de água.
De acordo com o DER, as tubulações foram bloqueadas pelo acúmulo de sujeira levadas pela correnteza das chuvas, e o escoamento da via ficou comprometido, necessitando de ações de manutenção e limpeza realizadas nesta quarta-feira (17).
Foi informado que a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) está auxiliando o órgão em serviços de drenagem para evitar situações semelhantes no futuro.