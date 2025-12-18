Foto: Divulgação Marcos Westphalen é nomeado Vice-Presidente do Pinterest para a América Latina

O Pinterest nunca competiu por atenção como as outras plataformas. Enquanto o feed acelera e o scroll esgota, ele permanece sendo um lugar de pausa, intenção e escolha. É justamente por isso que a decisão de colocar Marcos Westphalen à frente da vice-presidente para América Latina (LATAM) merece ser lida além do comunicado oficial.

A plataforma cresce em um meio no qual o digital costuma ser mais barulhento: fora do eixo norte-americano. Mais de 80% de seus usuários estão espalhados pelo mundo e a América Latina aparece não apenas como território de escala, mas como laboratório de comportamento. Mobile-first, visual, impulsiva — e, ao mesmo tempo, profundamente conectada ao comércio.

Westphalen fará parte da equipe liderada por Cecile van Steenberge, vice-presidente de Vendas Internacionais, e chega ao Pinterest depois de uma longa trajetória no Google, com experiência em liderar operações complexas e mercados diversos. Mas o desafio agora não é simplesmente vender mídia ou acelerar receita. É traduzir intenção em resultado sem transformar inspiração em ruído.

Os casos recentes da região mostram por que a LATAM está no centro dessa equação. No Brasil, a parceria com o Mercado Livre evidencia como o Pinterest se posiciona menos como vitrine e mais como ponto de decisão. Na Colômbia, a integração com VTEX aponta para um modelo em que descoberta visual, dados e conversão caminham juntos.





"A América Latina é uma das regiões mais empolgantes do mundo quando falamos de crescimento digital e criatividade. Estou muito feliz por me juntar ao Pinterest em um momento chave de sua jornada de crescimento internacional”, afirma Westphalen. “Estou animado para ajudar a impulsionar ainda mais o crescimento do Pinterest com usuários e marcas. Sou apaixonado por construir times diversos e de alta performance e estou ansioso para começar a trabalhar com as equipes talentosas do Pinterest para desbloquear todo o potencial da plataforma em LATAM", acrescenta,

Ao assumir a liderança de Enterprise na região, Westphalen herda um território que exige leitura cultural fina, não apenas eficiência operacional. A América Latina responde rápido, mas cobra relevância. Escala, aqui, depende de contexto.

Talvez seja esse o verdadeiro teste do Pinterest neste novo ciclo: crescer sem perder sua função original: a de ser um espaço no qual ideias não competem por segundos, mas por significado.