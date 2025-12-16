Reprodução/Wzzn 51 padres são citados em relatório de abuso sexual na mesma diocese

Um relatório divulgado nesta semana pelo gabinete da procuradora-geral de Michigan cita 51 membros do clero católico acusados de abuso sexual na Diocese de Grand Rapids, nos Estados Unidos. O documento reúne denúncias registradas desde 1950 e faz parte de uma série de sete relatórios estaduais sobre abusos cometidos por integrantes da Igreja Católica no estado.



A investigação é conduzida desde 2018 pelo Departamento de Justiça de Michigan em parceria com a polícia estadual. Até agora, cinco relatórios foram publicados, abordando diferentes dioceses.



De acordo com o relatório mais recente, dos 51 religiosos citados em Grand Rapids, 37 já estão mortos. Dos 14 que ainda estão vivos ou são considerados vivos, nenhum atua atualmente em funções ministeriais na diocese.



O levantamento detalha nomes, períodos de atuação, datas de ordenação, descrições das condutas investigadas e, quando aplicável, informações sobre afastamento do ministério ou falecimento. A maioria dos casos apurados envolve episódios ocorridos antes de 1979.



Até o momento, nenhuma das acusações da Diocese de Grand Rapids resultou em processo criminal, segundo as autoridades estaduais. O gabinete da procuradora-geral explica que isso pode ocorrer por diferentes razões, como a morte do acusado, prescrição do crime, falta de tipificação penal à época ou decisão da vítima de não seguir com a denúncia.



No estado de Michigan, há limites legais para a apresentação de acusações criminais, geralmente de até seis anos após o crime ou após a vítima completar 18 anos. No entanto, a legislação atual permite que casos de abuso sexual em primeiro grau sejam processados a qualquer tempo.