Reprodução/PRF PRF anuncia operação de fim de ano em São Paulo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) anunciou a abertura da Operação RODOVIDA 2025/2026 em São Paulo. A ação será lançada oficialmente na próxima quarta-feira (18) e faz parte de um conjunto de medidas que serão adotadas em todo o país durante o período de maior movimento nas rodovias federais.



A operação ocorre em razão do aumento do fluxo de veículos provocado pelas férias escolares e pelos deslocamentos típicos das festas de Natal, Ano-Novo e Carnaval. Segundo a PRF, o objetivo é reforçar a segurança viária e reduzir o número de acidentes graves nas estradas.



Durante a RODOVIDA, haverá intensificação da fiscalização, além de ações educativas e preventivas. A prioridade será combater comportamentos que estão entre as principais causas de acidentes, como excesso de velocidade, consumo de álcool ao volante, ultrapassagens proibidas e falta do uso do cinto de segurança.



A cerimônia de abertura em São Paulo está marcada para as 9h, na BR-116, na altura do km 204, na praça de pedágio de Arujá, e vai detalhar as estratégias que serão adotadas ao longo da operação e o efetivo empregado nas rodovias federais que cortam o estado.