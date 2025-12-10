Foto: COR-Rio Queda de árvore interdita a Rua Almirante Guilhem, no Leblon.

O Rio de Janeiro enfrenta nesta quarta-feira (10) uma manhã de ventos fortes, com rajadas que chegaram a marcar 74,8 km/h na estação do Vidigal, na Zona Sul, por volta das 8h30 (horário de Brasília), segundo o Sistema Alerta Rio. Meteorologistas já haviam previsto a intensificação dos ventos devido à passagem de uma frente fria sobre a cidade.

Com ventos acima de 65 km/h — limite que aciona medidas preventivas — o Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio) acionou a Guarda Municipal, que posicionou equipes na Avenida Niemeyer e na ciclovia Tim Maia. As ações seguem protocolos que podem levar ao fechamento temporário das vias em caso de rajadas mais intensas.

No Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro, a queda de uma árvore interditou a Rua Almirante Guilhem, próximo à Avenida Ataulfo de Paiva. Bombeiros e equipes da Comlurb trabalham desde cedo na remoção da árvore e liberação da pista. O trânsito no local foi desviado para a Avenida Ataulfo de Paiva e segue pela Avenida Afrânio de Melo Franco.

Outras ocorrências relacionadas aos ventos também foram registradas, como a queda de galhos sobre fiação elétrica na Rua Lopes Quintas, no Jardim Botânico, e na Estrada do Açude, no Alto da Boa Vista. Um galho que bloqueava a Autoestrada Lagoa-Barra, sentido Gávea, próximo ao Fashion Mall, também foi registrado e já removido.

Segundo dados do Alerta Rio e do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), as maiores rajadas até o momento foram de 74,8 km/h na estação Vidigal às 8h30, 73,4 km/h na estação Marambaia entre 8h e 9h, e 61,2 km/h na mesma estação entre 7h e 8h. A cidade permanece em Estágio 1, com previsão de ventos moderados a fortes ao longo do dia, chuva fraca a moderada isolada até a tarde e precipitação fraca à noite.





A Defesa Civil do Rio de Janeiro e o Corpo de Bombeiros orientam moradores e visitantes a adotarem cuidados durante os ventos fortes. Em casa, é recomendado fechar portas, janelas, cortinas e persianas, manter o registro de gás fechado, evitar deixar objetos em locais altos e ter cautela no uso de velas em caso de falta de energia.

Nas ruas, não é seguro se abrigar sob árvores ou estruturas metálicas, praticar esportes ao ar livre — especialmente no mar — ou permanecer próximo a encostas e locais elevados sem proteção. Também é importante não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, pois quedas de árvores podem comprometer a rede elétrica.