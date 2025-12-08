Divulgação/PF Operação da Policia Federal no Combate ao Tráfico Internacional de Drogas

A Operação Luxemburgo, como é conhecida a ação da Polícia Federal (PF) destinada a combater o tráfico internacional de drogas praticado por meio de remessas postais, cumpriu três mandados de busca e apreensão nesta segunda-feira (08), dois em Franca e um em Batatais, cidades do Estado de São Paulo.

O suspeito pelo crime utilizava suas empresas para enviar ao exterior, especialmente para Luxemburgo, medicamentos de emagrecimento contendo substâncias proibidas e controladas pela Anvisa, sem qualquer autorização legal. As drogas eram encapsuladas e remetidas como se fossem produtos comuns para perda de peso.

Aparelhos celulares e computadores apreendidos durante as buscas serão submetidos a perícia técnica para continuidades das investigações. O indivíduo pode responder pelo crime de tráfico internacional de drogas. As remessas postais eram enviadas através dos Correios.