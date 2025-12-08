Polícia Penal - Reprodução Policiais Penais

As inscrições para o concurso de ingresso na Polícia Penal de São Paulo foram prorrogadas pela Secretaria da Administração Penitenciária. As inscrições agora seguem até às 16h do dia 22 de dezembro. A remuneração inicial para o aprovado é de R$ 4.695.

Para se inscrever, basta acessar o site do Instituto AOCP. O valor da inscrição é de R$ 122,17 e o pagamento deve ser realizado até às 23h59 do dia 22. Quem é doador frequente de sangue (3 vezes no último ano) tem direito à isenção da taxa de inscrição, e quem é estudante matriculado ou recebe menos que dois salários mínimos pode pagar 50% do valor.

O concurso é composto por quatro fases: objetiva, aferimento da estatura e prova de aptidão física (TAF), prova de aptidão psicológica e comprovação de idoneidade e conduta ilibada e investigação social.

A prova objetiva está prevista para ocorrer no dia 8 de fevereiro do ano que vem, com 50 questões de múltipla escolha. As disciplinas cobradas são Língua Portuguesa (20 questões), Matemática (15 questões) e Conhecimentos Gerais (15 questões).

Já no teste de aptidão física, além da aferição de altura, o candidato deve apresentar atestado médico comprovando as condições para fazer o exame, passar pela barra fixa, resistência abdominal, corrida de 50 metros e corrida de 12 minutos.

Após a aprovação na segunda fase, o candidato passará pela prova de aptidão psicológica e pela investigação social.

Pré-requisitos

Para ser considerado apto para o concurso da Polícia Penal, o candidato deve ser formado em um curso superior, maior de 18 anos e com menos de 35 anos, ter no mínimo 1,60 m de altura, possuir CNH no nível B e não ter tatuagens extremistas, violentas ou que ofendam a corporação.