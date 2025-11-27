DIVULGAÇÃO/ PF Agentes da Polícia Federal

A Polícia Federal (PF) realizou, na manhã desta quinta-feira (27), uma operação para desarticular um rede dedicada à produção, fracionamento e comercialização clandestina de tirzepatida manipulada.

A tirzepatida é o princípio ativo do Mounjaro, medicamento utilizado no tratamento de diabetes, como também no controle da obesidade.

Na ocasião, foram apreendidos carros de luxo, relógios e um jatinho, que pertencente à Unikka Pharma. A empresa, segundo informações da PF, é o alvo principal da operação. No Instagram, a Unikka Pharma se intitula como "parceira oficial do Neymar Jr.".

Divulgação/PF Jato supostamente pertencente à Unikka Pharma





Produção fora dos padrões sanitários

As investigações da PF, apontam que o grupo apresentava uma estrutura de fabricação fora dos padrões sanitários. Em nota, a corporação expõe que os processos de envase, rotulagem e distribuição do produto eram realizados de forma irregular.

"Foram encontrados indícios de produção em série em escala industrial, prática não permitida no âmbito da manipulação magistral autorizada pela legislação vigente", diz trecho do comunicado.

A PF também afirma que os produtos eram comercializados por meio de plataformas digitais.

"Sem controles mínimos de qualidade, esterilidade ou rastreabilidade, elevando o risco sanitário ao consumidor. Além disso, estratégias de marketing digital induziam o público a acreditar que a produção rotineira da tirzepatida seria permitida".

O Portal iG entrou em contato com a Unikka Pharma para falar sobre a operação. Contudo, até a finalização do texto, não tivemos retorno. O espaço segue aberto.

Divulgação/PF Relógios apreendidos





Operação Slim

Deflagrada na manhã desta quinta-feira (27), a Operação Slim contou com o apoio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e das Vigilâncias Sanitárias dos estados de São Paulo, Bahia e Pernambuco.



