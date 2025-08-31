Reprodução/Instagram Ex-piloto de Fórmula 1 é preso por receptação.

O ex-piloto de Fórmula 1 Tarso Marques, de 49 anos, foi preso em flagrante na madrugada deste domingo (31) por conduzir um veículo com registro de apropriação indébita. O caso aconteceu na ponte Engenheiro Roberto Rossi Zuccolo, na zona oeste da capital paulista.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), policiais militares realizavam diligências na região, quando abordaram o veículo de luxo - uma Lamborghini Gallardo - sem placas.





Durante a abordagem, ao informar aos policiais os dados da placa do automóvel, foi constatado que o carro apresentava bloqueios administrativos e um boletim de ocorrência anterior de apropriação indébita.

O veículo foi apreendido e o piloto encaminhado à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça. O caso foi registrado como adulteração de sinal identificador de veículo automotor, localização/apreensão de veículo e receptação de veículo no 14° Distrito Policial.

Quem é Tarso Marques

Tarso Marques nasceu em Curitiba, em janeiro de 1976, e teve uma carreira expressiva no automobilismo, atuando em equipes como a Minardi e a Stock Car Brasil.

Ele estreou na Fórmula 1 em 1996, no GP do Brasil, onde, no total, disputou 24 corridas, sem conquistas. Tarso ficou sem equipe e abandonou a categoria após o GP da Bélgica de 2001, no qual não marcou pontos.

O piloto estreou na Stok Car em 2006 pela equipe Terra Avallon, vencendo a etapa do Rio de Janeiro. Em 2007, ele venceu a etapa de Campo Grande.

Tarso participou de programas televisivos como o "Caldeirão do Huck", onde apresentou o quadro "Lata Velha" e como comentarista do programa "Auto Esporte" , ambos da Globo.

Nas redes sociais, Tarso conta com mais de 1,2 milhão de seguidores, nas quais compartilha conteúdos sobre carros e automobilismo.