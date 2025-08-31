Reprodução/Instagram/@tarsomaquesoficial Tarso Marques.

Na tarde desse domingo (31), o ex-piloto de Fórmula 1 Tarso Marques utilizou seu perfil no Instagram para comentar sua prisão ocorrida nesta madrugada por receptação de um veículo de luxo.

Em uma sequência de vídeos publicados nos stories da rede social, ele admitiu que circulava em um carro sem placas fixadas, mas garantiu que o veículo não é seu.

"Ontem eu estava andando nessa ponte ao lado da minha casa, e saí com um carro de cliente, que estava sem placa. Parei o carro e fui guiando até o pátio."

O ex-piloto ainda disse que a polícia seguiu os procedimentos normais e que não percebeu que o veículo estava sem placas até ser parado.

"Na verdade eu nem sabia que o carro estava sem placa, só soube na hora que parou na blitz."

Em seu pronunciamento, Tarso ainda deu a entender que não tinha conhecimento anterior da situação judicial do veículo.

Relembre o caso

Tarso foi preso na madrugada deste domingo (31), por dirigir um veículo com registro da apropriação indébita. O ex-piloto circulava na Ponte Engenheiro Roberto Rossi Zuccolo, na zona oeste de São Paulo, em uma Lamborghini Gallardo sem placas.

Durante a abordagem, Tarso forneceu os dados das placas do veículo e policiais constataram ele apresentava bloqueios administrativos e um boletim de ocorrência por apropriação indébita.





O veículo foi apreendido e o motorista encaminhado à delegacia.