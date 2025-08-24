Um dos quatro pescadores paraguaios desaparecidos no sul do Chile, após o naufrágio de um barco nas águas do Parque Nacional Alberto de Agostini, região de Magallanes, foi resgatado com vida, neste domingo (24).
As informações são do portal de notícias El Nacional.
O consulado paraguaio identificou o pescador resgatado como Juan Andrés Rojas Casco.
O acidente ocorreu nas proximidades de Puerto Williams, quando a embarcação, usada para pescar, afundou no meio de uma forte tempestade.
De acordo com relatos, os tripulantes enviaram vídeos para os familiares informando que o navio estava começando a se encher de água. Esse foi o último contato registrado antes do naufrágio.
As autoridades chilenas organizaram uma operação de busca e resgate na área. Até agora, três paraguaios continuam desaparecidos: Joel Bogado, Fernando González e César González.
Está mantido o estado de alerta na região, por conta das condições climáticas que continuam adversas.