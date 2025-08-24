Reprodução/ Ny Post Escorpião amarelo

Uma jovem de 20 anos foi picada por um escorpião amarelo enquanto experimentava roupas no provador de uma loja Zara, em Guará, no Distrito Federal, na última quarta-feira (20).

Alice Spies disse que estava experimentando roupas quando sentiu uma dor intensa subir por uma de suas pernas, ao verificar, percebeu a presença do animal e gritou por ajuda.

Ela recebeu atendimento imediato e foi encaminhada a um pronto-socorro para observação e cuidados médicos.

As picadas de escorpião, embora dolorosas, raramente são fatais.

Conforme informações da Mayo Clinic, os principais sintomas incluem inchaço, espasmos musculares, sudorese, salivação, náusea e aceleração dos batimentos cardíacos.

O atendimento rápido é essencial para evitar complicações, especialmente em pessoas com maior sensibilidade.





Em comunicado ao Portal iG, o ParkShopping lamentou o incidente ocorrido em uma de suas lojas e informou que a cliente recebeu todo o suporte necessário.

Segundo a nota, ela foi prontamente atendida pela brigada do shopping, que prestou os primeiros socorros e acompanhou o deslocamento até o hospital por meio de ambulância.

“O shopping também reitera que manteve contato constante com a estudante, que após liberação pelo hospital, retornou ao shopping. Seguimos acompanhando o seu estado de saúde” , afirma parte da declaração.

O ParkShopping ainda destacou que segue protocolos rigorosos de dedetização e classificou o caso como pontual, reforçando que a segurança e o bem-estar de clientes e colaboradores são prioridades.

O iG também procurou a Zara, mas, até o momento da publicação desta reportagem, não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestações.

Situação no Distrito Federal

O Governo do Distrito Federal ( GDF) intensificou as ações de prevenção contra escorpiões por meio da Secretaria de Saúde ( SES), que ampliou as inspeções em imóveis residenciais.

As visitas têm o objetivo de identificar possíveis locais de abrigo do animal, tanto dentro das casas quanto nos quintais. Na última sexta-feira (18), equipes estiveram na Asa Norte para realizar vistorias na Superquadra 711.

Durante as inspeções, os profissionais orientam os moradores sobre medidas de prevenção, como vedação de portas, instalação de telas nos ralos, controle de baratas — principal fonte de alimento dos escorpiões — e remoção de entulhos ou restos de construção.

As ações buscam reduzir riscos, especialmente em períodos de maior incidência de acidentes com o animal.

Nos primeiros seis meses de 2025, os acidentes envolvendo escorpiões no DF cresceram 43,75%. De janeiro a junho, foram 2.073 casos registrados, contra 1.442 no mesmo período do ano anterior. Apenas no segundo trimestre deste ano, ocorreram 1.146 acidentes, número superior aos 927 do trimestre anterior.

Em 2024, foram 3.517 casos no total, com vítimas distribuídas de forma equilibrada entre homens e mulheres, sendo a faixa etária mais afetada entre 20 e 49 anos.



