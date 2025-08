Joyce N. Boghosian/White House Donald Trump, presidente dos EUA

O presidente Donald Trump voltou a ameaçar, nesta terça-feira (5), impor controle federal sobre Washington, D.C., acusando a capital norte-americana de viver uma escalada de criminalidade “fora de controle” e apontando a ineficácia das autoridades locais diante do crescimento de crimes cometidos por adolescentes. As informações são do New York Post.

Em uma publicação na rede social Truth Social, Trump escreveu: “‘Jovens’ e membros de gangues locais, alguns com apenas 14, 15 e 16 anos, estão atacando, assaltando, mutilando e atirando aleatoriamente em cidadãos inocentes, ao mesmo tempo em que sabem que serão libertados quase imediatamente”.

Ele cobrou punições mais severas a menores infratores e defendeu que adolescentes a partir dos 14 anos passem a ser julgados como adultos em casos de crimes violentos. “Se D.C. não se organizar, não teremos escolha a não ser assumir o controle federal da cidade”, ameaçou.

A postagem foi acompanhada por uma imagem de um jovem no chão, ensanguentado, após ser supostamente agredido por um grupo de adolescentes.

A declaração de Trump recebeu apoio de figuras próximas, como o empresário Elon Musk, que relatou, na rede X (antigo Twitter), um episódio em que um funcionário do Departamento de Eficiência Governamental ( DOGE) foi espancado ao tentar socorrer uma mulher prestes a ser agredida por adolescentes.

Embora Washington, D.C. possua autonomia administrativa desde a promulgação da Lei de Autonomia de 1973, o Congresso ainda exerce influência significativa sobre a capital.

Em 2023, com o apoio do então presidente Joe Biden, o Congresso vetou uma proposta de reforma penal aprovada pelo conselho municipal que previa a redução das penas para crimes como sequestro de veículos e assalto à mão armada.





Para enfrentar o avanço da violência entre jovens, a prefeita Muriel Bowser instituiu toques de recolher para menores de 18 anos.

A medida passou a valer em meados de 2024, restringindo a circulação nas ruas após as 23h — e, em áreas consideradas mais perigosas, a partir das 19h.

No entanto, segundo Trump e vozes do campo conservador, essas ações têm sido insuficientes.

“Acho que deveríamos tomar conta de Washington, D.C. — torná-la segura”, disse Trump aos repórteres em fevereiro, a bordo do Força Aérea Um.

“Vemos um aumento repentino no número de jovens envolvidos em crimes graves. Estamos vendo crianças de nove e dez anos se envolvendo em roubos de carros” , relatou o vereador distrital Robert White Jr. durante uma reunião pública no início de 2024.

A média anual de prisões juvenis em Washington, entre 2016 e 2022, chegou a 2.235 — quase o dobro da média nacional. Moradores relatam sensação constante de insegurança no metrô e nas ruas.

Além de Washington, Trump também direcionou críticas recentes a outras cidades administradas por democratas.

Durante reunião de gabinete no mês passado, afirmou que caso a democrata socialista Zohran Mamdani vença a eleição para prefeito de Nova York, poderá intervir.

“Se um comunista for eleito para governar Nova York, nunca mais será a mesma coisa. Mas temos um poder tremendo na Casa Branca para governar os lugares onde for necessário” , declarou.