Casa Branca/Reprodução O rompimento entre os dois começou após a saída de Musk do DOGE





O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (1º) que “terá que dar uma olhada” sobre a possibilidade de deportar Elon Musk.

A declaração foi feita na Casa Branca, em resposta a uma pergunta de uma repórter, antes de Trump embarcar para a Flórida, onde visitaria um novo centro de detenção de imigrantes.

A fala ocorre em meio ao agravamento do conflito público entre Trump e Musk, que rompeu com o governo após críticas ao projeto de lei orçamentária “Big Beautiful Bill”, em tramitação no Congresso.

O pacote prevê aumento nos gastos federais, inclusive em defesa, e revoga subsídios para veículos elétricos, impactando diretamente a Tesla.

Musk classificou o projeto como um “gasto insano” e uma “abominação repugnante”, além de ameaçar fundar o “Partido da América” caso a proposta seja aprovada. Ele também sugeriu apoio a um eventual processo de impeachment contra Trump.

Reprodução/Youtube Além da ameaça de deportação, Trump afirmou em sua rede Truth Social que pretende investigar os contratos públicos das empresas de Musk





Durante sua resposta na Casa Branca, Trump fez referência ao DOGE (Departamento de Eficiência Governamental), criado em seu governo para cortar gastos. Musk foi o primeiro nomeado para liderar o órgão, onde permaneceu até maio de 2025.

“Talvez a gente tenha que colocar o DOGE em cima do Elon. Sabe o que é o DOGE? O DOGE é o monstro que talvez tenha que voltar e comer o Elon”, disse Trump.

Musk obteve cidadania americana em 2002, após nascer na África do Sul. A legislação dos EUA permite a deportação apenas em casos específicos de desnaturalização, processo raro e geralmente aplicado a crimes como fraude documental ou terrorismo.

Além da ameaça de deportação, Trump afirmou em sua rede Truth Social que pretende investigar os contratos públicos das empresas de Musk, como os acordos da SpaceX com a NASA e o Departamento de Defesa. Ele declarou que a medida poderia gerar economia de bilhões de dólares.





Saída de Elon Musk do governo

O rompimento entre os dois começou após a saída de Musk do DOGE, por divergências sobre a política fiscal do governo. Em junho, as trocas de acusações se tornaram públicas.

O bilionário afirmou que Trump foi eleito graças a seu apoio e ameaçou mobilizar usuários do X, rede social da qual é proprietário, contra parlamentares favoráveis ao projeto orçamentário.

Trump respondeu que Musk ficou “louco” após a revogação dos subsídios e afirmou que o empresário só conseguiu manter suas empresas com ajuda do governo.

Em nova publicação, Musk insinuou que Trump teria envolvimento no caso Jeffrey Epstein, alegando que o nome do presidente estaria nos arquivos ainda não divulgados.

Após a fala do presidente, as ações da Tesla caíram mais de 4% no pré-mercado. Investidores demonstraram preocupação com a possível perda de contratos e incentivos fiscais. A SpaceX, que mantém acordos com o governo federal, também pode ser impactada.

O confronto ocorre em meio a dificuldades do governo Trump para garantir maioria no Congresso e aprovar o pacote orçamentário até 4 de julho.