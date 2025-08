Reprodução/ Wikimedia Commons Vladimir Putin (E) e Kim Jong Un (D)

Rússia e Coreia do Norte têm estreitado cada dia mais suas relações. Mais do que afinidades ideológicas, o que se vê é uma convergência prática: cooperação militar, acordos de defesa mútua, investimentos em infraestrutura conjunta e até uma abertura controlada ao turismo.

As relações entre os dois países têm crescido nos últimos anos, com a Coreia do Norte fornecendo munições e tropas para apoiar a guerra da Rússia contra a Ucrânia.

Para Moscou, o fortalecimento dos laços com a Coreia do Norte é visto como benéfico para ambos os lados, com potencial para reforçar a segurança e a estabilidade na Península Coreana e em toda a região do nordeste asiático.

Em 2024, Moscou e Pyongyang assinaram uma série de "documentos importantes" durante a visita do presidente russo, Vladimir Putin, à Coreia do Norte.

Em julho de 2025, Moscou retomou os voos diretos para Pyongyang pela primeira vez em décadas. A agência russa Vostok Intur passou a organizar pacotes turísticos duas vezes por semana para a capital norte-coreana, com o objetivo de tornar a Coreia do Norte um destino turístico alternativo.

Uma decisão inusitada, considerando que a Coreia do Norte é amplamente conhecida por seu regime autoritário e pelo rígido controle que exerce tanto sobre a população quanto sobre a circulação de informações.

Recentemente 15 turistas russos participaram da primeira excursão internacional ao recém-inaugurado resort de Wonsan Kalma, na Coreia do Norte. Idealizado por Kim Jong Un, o complexo à beira-mar está localizado no litoral leste do país e chama atenção pelas praias de areia branca e águas cristalinas.

Com capacidade para até 20 mil visitantes, o resort oferece pacotes de uma semana por cerca de US$ 2 mil (cerca de R$ 11 mil na cotação atual), valor que inclui passagens aéreas, hospedagem e alimentação — sem contar as taxas adicionais cobradas por agências russas.





Fronteira Rússia-Coreia

A curta fronteira de pouco mais de 17 quilômetros entre Rússia e Coreia do Norte ganhou relevância estratégica nos últimos anos, refletindo o aprofundamento da aliança entre os dois países.

Antes pouco movimentado, o ponto de travessia passou a concentrar esforços logísticos para viabilizar o transporte de mercadorias, recursos e até apoio militar.

A ponte sobre o Tumen

Outro marco dessa relação bilateral é a construção de uma nova ponte rodoviária entre os dois países, às margens do rio Tumen, conectando diretamente os sistemas rodoviários russo e norte-coreano.

De acordo com a BBC, a Coreia do Norte disse que o desenvolvimento de sua primeira ponte rodoviária para a Rússia é um marco "significativo" nas relações entre os dois países. A estrutura deve ser concluída até 2026, segundo o jornal russo Kommersant.

A ponte será erguida ao lado da histórica "Ponte da Amizade", construída em 1959 para o tráfego ferroviário.