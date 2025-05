Reprodução Ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden













Após o anúncio, em 18 de maio, de que está enfrentando um câncer de próstata considerado "agressivo", com metástase nos ossos, o ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez, nesta sexta-feira (30), sua primeira declaração pública sobre o estado de saúde.

"Estou otimista. Está tudo caminhando bem. Me sinto bem", afirmou Biden após participar de uma cerimônia em homenagem a veteranos de guerra em Delaware, seu estado natal.

O democrata confirmou que já escolheu o tratamento que irá seguir, mencionando o uso de medicamentos diversos. Segundo ele, os médicos estão confiantes de que o câncer será controlado. “A expectativa é que vamos superar isso. A doença não atingiu nenhum órgão. Meus ossos estão fortes. Não houve infiltração, então estou confiante” , garantiu.

Ele também afirmou que conta com o apoio de sua família e o acompanhamento de “um dos melhores cirurgiões do mundo”. Apesar do otimismo do ex-presidente, a nota oficial divulgada por seu gabinete indicava que houve metástase óssea.

Críticas e ironia diante das polêmicas

Durante o encontro com jornalistas, Biden foi questionado sobre os comentários recentes a respeito de sua condição física e mental. Em tom de brincadeira, respondeu sorrindo: "Dá pra ver — sou mentalmente incompetente e nem consigo andar", ironizou.

Quando perguntado sobre os membros do próprio partido que dizem que ele não deveria ter concorrido à reeleição, rebateu com firmeza: “Então por que não concorreram contra mim? Porque eu os venceria” . Acrescentou que não se arrepende da decisão de disputar novamente a presidência.

Para Biden, os EUA enfrentam um momento de transição histórica. “Estamos diante de uma encruzilhada. As decisões que tomarmos agora vão definir os próximos 20 anos. E eu me orgulho do que fizemos no meu mandato” , disse, defendendo seu legado.

Acusações contra Jill Biden e resposta indireta

Na véspera, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, havia cobrado publicamente que Jill Biden, esposa do ex-presidente, se manifestasse sobre o estado de saúde do marido. Leavitt chegou a acusá-la de omitir informações sobre o diagnóstico. Questionado sobre essas declarações, Biden minimizou.

“Não sei quem é essa porta-voz” , respondeu, rindo. Em seguida, avisou que estava apenas brincando e criticou a imprensa: “mas vocês vão reportar isso ao pé da letra” .

Homenagem no Memorial Day e lembrança de Beau Biden

Pouco antes, durante um discurso oficial na cerimônia do Memorial Day, Biden se emocionou ao lembrar o filho Beau Biden, ex-militar da Guarda Nacional de Delaware, que faleceu em 2015, vítima de um câncer no cérebro. A data marca os dez anos de sua morte.

“Para mim, ser comandante-em-chefe dos EUA foi a maior honra da minha vida. Mas, neste dia, o luto é pessoal. Para nós, esse 30 de maio é a lembrança da perda do nosso filho” , afirmou, com a voz embargada.

Biden recordou momentos em que Beau o acompanhava nas celebrações do Memorial Day e destacou o orgulho que sentia de seu serviço militar. “Ele passou um ano no Iraque e pediu para que eu mesmo colocasse as insígnias em seu uniforme. Seu legado vive nos nossos netos e filhos — assim como os legados de todos os heróis que perdemos vivem em cada um de nós” , disse.

O ex-presidente também se emocionou ao ouvir parlamentares presentes citarem o nome de Beau e destacarem sua trajetória. Em seu discurso, Biden ressaltou que a divisão política atual contrasta com a união das Forças Armadas.

“Nossa política se tornou amarga e polarizada. Mas nossos militares vestem o uniforme de americanos, não de republicanos ou democratas” , declarou.

Aos 82 anos, Joe Biden destacou os princípios democráticos dos Estados Unidos, fazendo uma menção direta aos valores que, segundo ele, sustentam a identidade da nação.

“Homens e mulheres nascem com os mesmos direitos. Essa é a essência de quem somos. É esse ideal que torna os Estados Unidos uma nação verdadeiramente única — e não apenas no sentido figurado” , declarou o ex-presidente. Ele ressaltou que, geração após geração, esse princípio tem sido protegido por pessoas comuns que se prontificaram a servir, referindo-se aos militares.









Entre elogios e críticas

O pronunciamento também marcou a primeira fala pública de Biden após o lançamento do livro Original Sin, dos jornalistas Jake Tapper e Alex Thompson, que acusa aliados do ex-presidente de encobrir supostos sinais de declínio físico e mental durante sua passagem pela Casa Branca. Biden não comentou diretamente o conteúdo da obra.