Reprodução/Arquivo pessoal Casal leva golpe de falso advogado no Espírito Santo

Um casal de aposentados de Vila Velha (ES) caiu em um golpe de estelionatários que se passaram por advogados e perderam cerca de R$ 20 mil. Os criminosos também contrataram um empréstimo consignado de R$ 7 mil no nome da vítima. O caso aconteceu na última segunda-feira (14) e é investigado pela Polícia Civil. A informação foi confirmada pelo Portal iG.

Valéria de Castro Xavier, de 62 anos, contou que recebeu mensagens de uma pessoa que se apresentou como sua advogada, afirmando que ela havia ganhado uma ação judicial. A golpista dizia que Valéria participaria de uma audiência virtual com um promotor e que, para liberar o valor da suposta indenização, seria necessário quitar pendências com o cartão de crédito.

Aposentada e confiando na falsa representante, Valéria enviou informações pessoais, documentos e fotos dos cartões de crédito. Com os dados em mãos, os criminosos acessaram as contas bancárias do casal e fizeram transferências, além de contratar o empréstimo em nome da mulher.

A vítima só desconfiou da farsa quando o golpista pediu um novo depósito, no valor de R$ 3.500. “Foi quando chamei minha sobrinha, e vimos que o dinheiro já tinha sido tirado das contas. Não sobrou nada. Levaram tudo nosso” , contou Valéria ao site 'A Gazeta'.

O casal registrou boletim de ocorrência e tenta, junto aos bancos e ao INSS, cancelar o empréstimo e recuperar o valor perdido, mas ainda sem sucesso. “Não posso comprar nem meus remédios. Além do prejuízo, agora tenho dívidas” , desabafou Valéria.

A Polícia Civil informou que o caso está sob responsabilidade do 6º Distrito Policial de Vila Velha, que apura a autoria do crime.