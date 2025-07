Reprodução Sônia Moura postou nas redes sociais uma foto dos objetos que recebeu





Sonia Fatima Moura, mãe de Eliza Samudio, recebeu da Justiça, nesta quinta-feira (17), o restante dos pertences da filha, assassinada há 15 anos.



Em entrevista recente ao Portal iG, Sônia falou da expectativa de receber objetos de Eliza, depois de tantos anos de sua morte.

Nesta quinta, ela postou nas redes sociais uma imagem dos pertences que recebeu - um par de sapatos, um par de óculos de sol e uma fotografia queimada - e disse que tinha esperança de encontrar os restos mortais da filha.

"Ter esses objetos em minhas mãos é como se tempo não tivesse passado,a dor continua é tão intensa, tão crua. Tenho vivo em minha memória cada gesto seu" , declarou, na postagem.

Eliza Samudio desapareceu em 4 de junho de 2010, quando comunicou para amigos que faria uma viagem. Desde então, nunca mais foi vista.

Em março de 2013, o ex-namorado da vítima, Bruno Fernandes, então goleiro do Flamengo, foi condenado a 22 anos e três meses de prisão por homicídio, ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado do filho que teve com a vítima.

"A dor da partida de quem amamos é uma ferida que nunca fecha completamente, é como se uma parte de nós tivesse sido arrancada,deixando um vazio que ecoa em cada momento, a saudade é uma presença constante uma sombra que me acompanha em cada passo meu, mas foi nessa dor que encontrei forças para seguir, a dor nunca vai embora eu aprendi viver com ela e carrego comigo as suas melhores lembranças" , continua Sônia Moura, na postagem.

Ela também fala do filho de Eliza, Bruno, que era um bebê quando a mãe foi assassinada.





"Bruninho está crescendo e realizando os sonhos de vcs, e é como se você, Eliza, estivesse viva, sorrindo para ele ... é um consolo para dor que sinto, é como se parte de você estivesse viva ... isso me enche de orgulho e esperança por saber que nem todos os seus sonhos morreram com você, mas que irão ser realizados pelo seu filho e isso é um presente precioso para mim", conclui.

Em 2018, o acusado da morte de Eliza, o goleiro Bruno, foi para o regime semiaberto em 2018.

Ele está em liberdade condicional desde janeiro de 2023 e chegou a jogar bola profissionalmentequando deixou a prisão.